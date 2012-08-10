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Sağlık

Ofislerdeki toza dikkat!

Bürolardaki tozlu döşemeler ve bilgisayara uzun süre bakmak sağlığımızı olumsuz etkiliyor

10 Ağustos 2012 17:51

Bürolardaki sentetik elyaflı ve tozlu döşemeler nedeniyle gözlerde oluşan ‘Office eye’ adlı sendromun artış gösterdi.

Erciyes Üniversitesi Göz Hastalıkları Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi  Prof.Dr. Kuddusi Erkılıç,  'Office eye' sendrom sonucu çalışanların gözlerinde alerji ve kanlanma, yanma, batma ve kalitesiz görme gibi rahatsızlıkların ortaya çıktığını belirtti.

Milliyet'te yer alan habere göre, ‘Office eye’ sendromuyla ilgili bilgi veren Prof.Dr. Kuddusi Öztürk, “Sentetik döşemeler, zeminden çıkan aşırı tozlar ve ofislerin hijyenik şartları göz hastalıklarını körüklüyor. Son zamanlarda ofis ve çalışma ortamlarında sentetik elyaflı döşemeler kullanılması sonucu çıkan tozlar, kuru göz ve alerjiye yol açmaktadır. Kuru göz nedeniyle kronik ve günlük şikayetler arasında gözde aşırı kanlanma, bulanık ve kalitesiz görme; uzun vadade ise gözün dışarı açılan korneasında, konjonktivada düzensizlik ve iltihaplanma görülmektedir” dedi.

Prof.Dr. Erkılıç, ayrıca, bilgisayara uzun süre bakanlarda ortam, ısı ve neme bağlı olarak göz kırpmasının azaldığı durumlarda ‘Computer vision’ sendromunun sıkça görüldüğünü söyledi.

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ofistozErciyes ÜniversitesiProf Dr Kuddusi ErkılıçOffice eye

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