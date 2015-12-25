Ofisine kurşun isabet eden Velat Alan, “Bu hendekler yüzünden Tahir Elçi'yi kaybettik” demişti

Diyarbakır Barosu Yönetim Kurulu üyesi avukat Velat Alan'ın ofisine dün akşam kurşun isabet etti. Diyarbakır Baro Başkanı Tahir Elçi’nin öldürülmesinin ardından Alan, “Tahir Elçi yaşasaydı, "Beni öldüren bu hendeklerdir, barikatlardır” derdi. Biz bu hendekler yüzünden başkanımızı kaybettik" açıklamasında bulunmuştu. Elçi’nin öldürülmesinden sonra baro başkanlığına vekâlet eden Alan, bu sözlerinden dolayı eleştirilince Twitter hesabından "İlk canlı yayın deneyimimdi. Kendimi net ifade edemedim" mesajını paylaşmıştı.

Velat Alan ve eşi avukat Gülay Alan ile birlikte kullandığı büroya dün akşam saatlerinde bir kurşun isabet etti. Bir plazanın 10'uncu katında bulunan hukuk bürosunda avukat Velat Alan'ın kullandığı odanın camından giren kurşun duvara saplandı. Uzmanlar 10'uncu kattaki büronun camından giren kurşunun yorgun mermi olma ihtimalinin düşük olduğunu belirtirken, Cumhuriyet Başsavcılığı olayla ilgili soruşturma başlattı.

Velat Alan, Elçi’nin ölümün ardından 1 Aralık’ta Şirin Payzın’ın CNN Türk’te yayımlanan “Ne Oluyor?” programına katılmıştı. Alan, programda Kentteki hendek ve barikatların Elçi’nin ölümüne neden olduğunu iddia etmişti.

Velat Alan “Kendi kentimizde özgürce dolaşabilmek, özgürce hareket edebilmek istiyoruz. Tahir Elçi bugün yaşasaydı bu durum karşısında ‘beni öldüren bu hendeklerdir, bu barikatlardır’ bu barikatlar ve hendekler yüzünden biz başkanımızı kaybettik. Keşke başkanımız yaşasaydı, onun düşünceleri, onun fikirleri onun hedefleri yolunda yürüyebilseydik. Ancak bundan sonra başkanımız aramızda olmasa da onun yolundan devam edeceğiz” dedi.

Elçi cinayetinde olay yeri incelemesine katılmıştı

Avukat Velat Alan'ın, eşi Avukat Gülay Alan ve 2 çocuğu ile birlikte 28 Kasım günü basın açıklaması yaptığı sırada meydana gelen silahlı saldırıda hayatını kaybeden Diyarbakır Barosu Başkanı Tahir Elçi'nin yanındaydı. Velat Alan'ın Elçi'nin öldürülmesinden sonra bölgede 2 kez yapılan ve saldırıya uğrayan olay yeri inceleme çalışmasına da katılmıştı.