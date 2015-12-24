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Diyarbakır Barosu Başkanvekili Velat Alan'ın ofisine kurşun

Ölümü esnasında Tahir Elçi'nin yanında bulunan Alan'ın odasının duvarına saplanan kurşunla ilgili soruşturma başlatıldı

24 Aralık 2015 23:04

Diyarbakır Barosu Yönetim Kurulu üyesi avukat Velat Alan'ın bir plazanın 10'uncu katında bulunan bürosundaki çalışma odasına kurşun isabet etti. Velat Alan, Tahir Elçi'nin öldürülmesinin ardından Diyarbakır Baro Başkanlığı'na vekalet ediyordu.

DHA'dan Felat Bozarslan'ın haberine göre, Diyarbakır Barosu Yönetim Kurulu üyesi avukat Velat Alan ve eşi avukat Gülay Alan ile birlikte kullandığı büroya bugün akşam saatlerinde bir kurşun isabet etti. Bir plazanın 10'uncu katında bulunan hukuk bürosunda avukat Velat Alan'ın kullandığı odanın camından giren kurşun duvara saplandı.

 

Soruşturma başlatıldı

 

Uzmanlar 10'uncu kattaki büronun camından giren kurşunun yorgun mermi olma ihtimalinin düşük olduğunu belirtirken, Cumhuriyet Başsavcılığı olayla ilgili soruşturma başlattı.

Avukat Velat Alan'ın kurşunun isabet ettiği sırada bürosunda olmadığı öğrenilirken, haber verilen olay yeri inceleme ekibinin de güvenlik nedeniyle ofise yşarın sabah geleceği bildirildi. Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcısı Ramazan Solmaz da olayın titizlikle araştırılması için yardımcılarına ve polis yetkililerine talimat verdi.

 

Öldürüldüğünde Tahir Elçi'nin yanındaydı

 

Avukat Velat Alan'ın, eşi Avukat Gülay Alan ve 2 çocuğu ile birlikte 28 Kasım günü basın açıklaması yaptığı sırada meydana gelen silahlı saldırıda hayatını kaybeden Diyarbakır Barosu Başkanı Tahir Elçi'nin yanında olduğu öğrenildi. Velat Alan'ın Elçi'nin öldürülmesinden sonra bölgede 2 kez yapılan ve saldırıya uğrayan olay yeri inceleme çalışmasına da katıldığı belirtildi. Alan, ayrıca Elçi'nin öldürülmesinin ardından Diyarbakır Barosu Başkanvekili olarak görev yapıyordu.

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