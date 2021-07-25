OECD raporu: Türkiye, 36 ülke içinde adalete güvenin ve eğitimden memnuniyetin en hızlı azaldığı ülke

Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Teşkilatı'nın (OECD) raporuna göre, son 10 yılda 36 ülke içinde Türkiye adalete güvenin ve eğitimden memnuniyetin en hızlı azaldığı ülke oldu.

Sözcü'den Özlem Ermiş Beyhan'ın haberine göre; Gallup verileri ile hazırlanan raporda OECD genelinde vatandaşların yüzde 68'i eğitim hizmetlerinden tatmin olduğunu söylerken, Türkiye 36 ülke içinde yüzde 27 memnuniyet oranı ile son sırada yer aldı. Yunanistan yüzde 36 ile sondan ikinci, Şili yüzde 43 ile sonran üçüncü oldu. Türkiye 2010 yılına göre 35 puanlık azalma ile en büyük düşüşü gösteren ülke olarak dikkat çekti.

Raporda, “Türkiye'de her öğrenci pandemide uzaktan eğitime eşit erişim fırsatına sahip olamadı. Dezavantajlı sosyo-ekonomik gruplardan öğrencilerin çok büyük kısmının evde bir bilgisayara erişimi bulunmuyor” notu yer aldı.

Eğitim hizmetinden vatandaşların tatmininde ilk üç ülke Norveç (yüzde 92), Finlandiya (yüzde 87) ve Slovenya (yüzde 86) olarak sıralandı.

Adalete güven de azaldı

OECD'nin 279 sayfalık raporunda üye ülke hükümetlerinin çevreden kadına, kamu iletişimine kadar çok farklı alanlarda performansları irdelendi. Raporda Türkiye'nin diğer tüm ülkelerden ayrıştığı diğer bir kamu hizmeti ise adalet oldu. Adalete güvende OECD genelinde ortalama yüzde 57. Adalete güven üye ülke vatandaşlarında son 10 yılda 6 puanlık artış gösterirken Türkiye'nin bu alanda negatif ayrıştığı görüldü. Rapora göre Türkiye adalete güvenin son 10 yılda en keskin azaldığı ülke oldu. Rapora göre Türkiye'de vatandaşların adalete güveni 2010'dan 2020'ye kadar geçen sürede 22 puan birden gerileyerek yüzde 38'e düştü. Türkiye'yi 19 puanlık düşüşle Şili takip etti.