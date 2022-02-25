OECD'den Rusya'nın katılım sürecini sonlandırma ve Moskova ofisini kapatma kararı

\n<html>\n<head>\n</head>\n<body>\n<p><strong>Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Teşkilatı</strong> (OECD), Ukrayna'ya yapılan saldırı sonrası Rusya'nın katılım sürecini sona erdirme ve Moskova ofisini kapatma kararı aldı.</p>\n<p>OECD'den yapılan açıklamada, Rusya'nın 2014'ten bu yana ertelenen teşkilata katılım sürecinin resmen sonlandırılmasına karar verildiği bildirildi.</p>\n<p>Açıklamada, OECD Konseyi'nin Genel Sekreter'den OECD Moskova ofisini kapatmak için gerekli adımları atmasını da talep ettiği kaydedildi.</p>\n<p>OECD'nin Ukrayna halkıyla güçlü dayanışma içinde olmaya devam ettiği belirtilen açıklamada, bu ülkenin demokratik olarak seçilmiş hükümetine desteğin güçlendirilmesine karar verildiği aktarıldı.</p>\n<p><strong>TIKLAYIN | <a rel="nofollow" href="https://t24.com.tr/haber/canli-blog-ukrayna-da-gece-saldirilarla-gecti-kiev-de-patlama-sesleri-duyuldu,1017225" target="_blank" rel="nofollow noopener">CANLI BLOG | Rusya- Ukrayna savaşı tüm gelişmeler </a></strong></p>\n<p><strong>TIKLAYIN | <a rel="nofollow" href="https://t24.com.tr/haber/avrupa-birligi-rusya-devlet-baskani-putin-ve-disisleri-bakani-lavrov-u-yaptirim-listesine-aldi,1017431" target="_blank" rel="nofollow noopener">Avrupa Birliği, Rusya Devlet Başkanı Putin ve Dışişleri Bakanı Lavrov'u yaptırım listesine aldı</a></strong></p>\n<p><strong>TIKLAYIN | <a rel="nofollow" href="https://t24.com.tr/haber/nato-putin-in-ukrayna-ya-saldirma-karari-korkunc-bir-stratejik-hataydi,1017418" target="_blank" rel="nofollow noopener">NATO zirvesi sonrası liderlerden ortak bildiri: İttifakın doğusuna ciddi ilave savunma amaçlı güç konuşlandırması yapmaktayız</a></strong></p>\n<p data-kiosked-context-name="kskdUIContext_01fws84qmtx7mppwyymgt0d1re"> </p>\n</body>\n</html>