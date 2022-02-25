Avrupa Birliği, Rusya Devlet Başkanı Putin ve Dışişleri Bakanı Lavrov'u yaptırım listesine aldı

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Avrupa Birliği, Rusya'nın Ukrayna topraklarına ordusunu sokmasının ardından Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov'u yaptırım uygulanan kişiler listesine aldı.

AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, Putin ve Lavrov'un listeye alınması konusunda AB ülkelerinin anlaştığını belirtti.

AB dışişleri bakanları toplantısından sonra konuşan Borrell, "AB'nin mevcut olarak yaptırım uyguladığı liderlerin Suriye'den Beşar Esad, Belarus'tan Aleksandır Lukaşenko ve artık Rusya'dan Putin olduğunu vurgulamalıyım" dedi.

AB'nin açıklamasına göre karar kapsamında Putin ve Lavrov'un Avrupa'daki varlıkları dondurulacak.

Britanya da Putin ve Lavrov'u listeye alacak

Avrupa Birliği'nden sonra Britanya Başbakanı Boris Johnson da Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov'a yaptırım uygulanacağını bildirdi.

10 Numara (Başbakanlık) sözcüsü, "Birleşik Krallık da dün açıklanan yaptırım paketine ek olarak Putin ve Lavrov'a yaptırım uygulayacak" dedi.

Yapılan açıklamada Johnson'ın Rusya'nın SWIFT'ten çıkarılması için de çağrı yapacağı ifade edildi.