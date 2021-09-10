Odunpazarı Belediyesi müzelere girişte aşı kartı ve PCR testi zorunluluğu getirdi

Eskişehir Odunpazarı Belediyesi’ne bağlı müzelere girişte aşı kartı zorunluluğu getirildi. Müzeleri ziyaret etmek isteyen vatandaşların, aşı kartlarını ya da son 48 saat içinde yaptırılan negatif PCR test sonuçlarını müze görevlilerine göstermesi gerekiyor.

'Aşı kartı ya da son 48 saat içinde yaptırılan negatif PCR testi'

Odunpazarı Belediyesi, artan Covid-19 vakaları sonrasında, önlem amacıyla müzelere girişlerde aşı kartı zorunluluğu getirdi. Odunpazarı Belediyesi’ne bağlı Osman Yaşar Tanaçan Fotoğraf Müzesi, Tayfun Talipoğlu Daktilo Müzesi, Ahşap Eserler Müzesi, Lületaşı Müzesi, Yeşil Efendi Konağı Atatürk ile Bir Gün Müzesi, Mustafa Abdülcemil Kırımoğlu Kırım-Tatar Müzesi, Sıcak- Soğuk Cam Atölyesi, Osman Yaşar Tanaçan Fotoğraf Evi ve Ataol Behramoğlu Kitaplığı’nı ziyaret etmek isteyen vatandaşların, 10 Eylül 2021 Cuma gününden itibaren aşı kartlarını ya da son 48 saat içinde yaptırılan negatif PCR test sonuçlarını müze görevlilerine göstermeleri gerekiyor.

'Tek doz aşı olmuş vatandaşlarda müzelere giriş yapabilecek'