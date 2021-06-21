Ödüllü yönetmen Özcan Alper'in tüm filmleri BluTV'de

Online video platformu BluTV, Özcan Alper'in tüm filmlerini arşivine ekledi. Alper'in yönetmen koltuğunda oturduğu 'Sonbahar', 'Gelecek Uzun Sürer' ve 'Rüzgarın Hatıraları' filmleri artık BluTV'de izlenebilecek.

Özcan Alper'in 2008 yapımı, Onur Saylak, Megi Kobaladze ve Serkan Keskin'in oyuncu kadrosunda buluştuğu filmi 'Sonbahar', siyasi mahkûm Yusuf'un 12 yıl cezaevinde kaldıktan sonra sağlık durumu sebebiyle serbest kalmasını ve geri döndüğü köyünde yaşayamadığı gençliğine kafa yorarken karşısına çıkan Gürcü konsomatris Elka'ya aşık olmasını konu alıyor. Birçok önemli film festivalinden ödüllerle dönen 'Sonbahar', aynı zamanda 15. Altın Koza Film Festivali'nde 'En İyi Film Ödülü'ne layık görülmüştü.

Dünya prömiyerini Toronto Uluslararası Film Festivali'nde gerçekleştiren, yönetmenin yazıp yönettiği bir diğer film olan 2011 yapımı 'Gelecek Uzun Sürer', bir üniversitede müzik araştırmaları yapan Sumru'nun ağıt derlemelerini konu alan tez çalışması için güneydoğuya çıktığı yolculuğu seyirciye aktarıyor. 18. Altın Koza Film Festivali'nde 'SİYAD En İyi Film Ödülü', 'En İyi Erkek Oyuncu Ödülü', 'Yılmaz Güney Ödülü' ve 'En İyi Müzik Ödülü'ne layık görülerek festivalden dört ödülle ayrılan 'Gelecek Uzun Sürer'in oyuncu kadrosunda Gaye Gürsel, Durukan Ordu ve Osman Karakoç yer alıyor.

Özcan Alper'in yönetmen koltuğunda oturduğu ve Alper Büke'yle birlikte senaryosunu kaleme aldığı 2015 yapımı filmi 'Rüzgarın Hatıraları', İkinci Dünya Savaşı döneminde çevirmen ve ressam Aram'ın hayatını kurtarmak için İstanbul'a kaçışını mercek altına alıyor. Onur Saylak, Sofya Khandemirova, Mustafa Uğurlu, Ebru Özkan, Murat Daltaban ve Tuba Büyüküstün'ü buluşturan zengin bir oyuncu kadrosuna sahip film, Aram'ın dönemin siyasi ve kültürel atmosferindeki iç hesaplaşmalarını seyirciye sunuyor. 52. Uluslararası Antalya Film Festivali'nde 'İzleyici Ödülü'nü kazanan 'Rüzgarın Hatıraları', sinematografisi ve müzikleriyle de ön plana çıkarak birçok ödülün sahibi oldu.