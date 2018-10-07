Ödüllü Türk Profesör: Madem maymundan gelmeyi içine sindiremiyorsun, aslandan geliyorum de

Harvard Üniversitesi’nden Prof. Gökhan Hotamışlıgil insan bedeninin gizli alfabesinin keşfettiklerini, okuma aşamasında olduklarını bildirdi. İnanç ve evrim arasında çelişki görmediğini, bilimin anlattığı hikayeye kulak verdiğini kaydeden Profesör Hotamışlıgil, evrimin 'maymundan geliyoruz kıskacından' çıkarılması gerektiğini yaşadığı bir olaydan hareketle şu cümlelerle aktarıyor, "Madem maymundan gelmeyi içine sindiremiyorsun, sen de aslandan geliyorum de."

Harvard’da ‘Sabri Ülker Araştırma Merkezi’nin başında olan Profesör Hotamışlıgil, geçen çarşamba akşamı ‘EASD-Novo Nordisk’ ödülünü aldı. Hürriyet'ten Ertuğrul Özkök'e konuşan Hotamışlıgil araştırmalarına yönelik bilgi verdi.

Yıllardır metabolizmayı incelediklerini söyleyen Prof. Dr. Gökhan Hotamışlıgil, bugünü oradan okuduklarını belirtti. Öte yandan, milyonlarca yıl boyunca insan ömrünün 30-40 yıl olduğunu aktaran Profesör, 2 milyar yıl daha sabredildiği takdirde evrimin kansere çare bulabileceğine işaret etti. Bunun yanı sıra Gökhan Hotamışlıgil, evrimin işini yapmasını beklemeden, insanın uzun süre sağlıklı kalma talebine cevap aradıklarını anlattı.

"Fren mekanizmasını bulduk"

Canlı bedeninin, kolesterolün düşmesine ve yükselmesine tahammül edemediğini kaydeden Doktor Hotamışlıgil, kolesterole etki eden gizli fren mekanizması yani, 'Nrf1' geninin varlığını ortaya koydu.

"Genetiğin gizli alfabesini okuyoruz"

Hotamışlıgil, 20 mikrometre hücrede 4 terebayt bilgi keşfettiklerini, genetiğin gizli alfabesini bulduklarını ve okuma aşamasında olduklarını bildirdi.

Maymun rahatsız ediyorsa 'aslandan geldik' deyin

İnanç ve evrim arasında çelişki görmediğini, bilimin anlattığı hikayeye kulak verdiğini kaydeden Profesör Hotamışlıgil, evrimin 'maymundan geliyoruz kıskacından' çıkarılması gerektiğini yaşadığı bir olaydan hareketle şu cümlelerle aktarıyor, "Madem maymundan gelmeyi içine sindiremiyorsun, sen de aslandan geliyorum de."

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