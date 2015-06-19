Ödüllü Kuzu sinemalarda; işte bugün vizyona giren tüm filmler

Türkiye sinemalarında bu hafta 2'si yerli 8 film vizyona girecek.

Vizyona girecek filmler kapsamında, yönetmenliğini Kutluğ Ataman'ın üstlendiği "Kuzu" sinemaseverlerle buluşacak.

Nesrin Cavadzade, Cahit Gök, Mert Taştan ile Sıla Lara Cantürk'ün rol aldığı bol ödüllü film, Erzincan'da yoksul bir annenin oğluna sünnet düğünü yapma çabasını mizahi bir dille anlatıyor.

Vizyone gircek bir diğer yerli film "İyi Biri". Dizi senaryolarıyla tanınan Ayhan Sonyürek’in yazıp yönettiği komedi filmi, Hatay'dan Mersin'e uzanan bir yol hikayesini beyaz perdeye aktarıyor.

Başrolünü Cengiz Bozkurt'un oynadığı film, Antakya'nın Samandağ ilçesinde yaşayan 40 yaşında, tutunamamış bir adamın birçok hayalle Mersin'in Mut ilçesindeki asker arkadaşının yanına gitmesini konu ediniyor.

Bozkurt'a filmde 500 köpek arasından seçilen "Karakız" eşlik ediyor.

İşte vizyona girecek diğer yabancı filmler:

Hayatımın Şarkısı

Yönetmenliğini Eric Lartigau'nun yaptığı komedi-dram türündeki filmde Karin Viard, François Damiens, Eric Elmosnino ile Louane Emera rol alıyor.

Filmi, dokunaklı baba-kız ve çekirdek aile hikayesi ile hüzünlendirirken güldürmeyi amaçlıyor.

Kabile

Miroslav Slaboshpitsky'nin yönettiği Ukrayna yapımı filmde Grigoriy Fesenko, Yana Novikova, Rosa Babiy ile Alexander Dsiadevich gibi isimler rol aldı.

Altyazı ve seslendirmenin olmadığı, sadece işaret dilinin konuşulduğu iki saatlik film, Ukrayna'da sağır ve dilsiz okulunda yatılı okuyan bir gencin başına gelenleri konu alıyor.

İlk gösterimi 2014 Cannes Film festivalinde gerçekleştiren yapım, festivalden 3 ödülle dönmüştü.

Dedemle Bu Yaz

Jean Reno, Anna Galiena, Chloe Jouannet ile Hugo Dessioux'un oynadığı filmde, Jean Reno üç gencin dedesi rolünde izleyicinin karşısına çıkıyor.

Yönetmen koltuğunda Rose Bosch oturduğu film, anne-babaları boşanmanın eşiğinde olan ve yıllardır görmedikleri dedelerini ziyarete giden üç kardeşin tatilinin kaosa doğru sürüklenme sürecini anlatıyor.

Ölümcül Takip

Milla Jovovich, Pierce Brosnan, Dylan Mcdermott ve Angela Bassett'in oyuncu kadrosunda bulunduğu filmin yönetmenliğini James McTeigue üstlendi.

Gerilim ve aksiyon türündeki filmin konusu şöyle:

"Londra"daki ABD Büyükelçiliği'nde görevli Kate Abbott bombalı saldırıdan kıl payı kurtulur. Ancak bu saldırı ve yaşanan kayıplar Kate'in üzerine yıkılır. Şüpheli durumuna düşen ve tek başına kalan Kate, yetkililerden ve kendisini öldürmeye çalışan adamdan bir adım önde olmak zorundadır. Çaresiz kalan genç kadın, bir yandan adını temize çıkarmaya uğraşırken, diğer yandan da bir terör saldırısını engellemeye çalışacaktır."

Boynuzlar

Alexandre Aja'nın yönettiği ve Daniel Radcliffe'nin başrolünde bulunduğu filmde Max Minghella, Joe Anderson, Juno Temple, Kelli Garner, James Remar, Michael Adamthwaite ve Nels Leonardson gibi isimler rol alıyor.

Joe Hill'in aynı adlı romandan uyarlanan film, küçük bir kasabada kız arkadaşının ölümüyle suçlanarak herkes tarafından cephe alınan bir gencin (Daniel Radcliffe), bir sabah uyandığında kafasında iki adet boynuzun çıktığını görmesini ve doğaüstü güçlerin etkisi altına giren gencin gerçek katili bulmak için harekete geçmesini konu alıyor.

Ters Yüz

Gupse Özay'ın seslendirmesini yaptığı, Pete Docter'in yönettiği animasyon filmi, bulutların üzerinde macera dolu bir balon yolculuğundan canavarlarla dolu bir şehre varış hikayesini konu alıyor.