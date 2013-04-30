Ödüllü bilim adamından kendisine 'ot beyinli' diyen eşini boşanma davası

TÜBİTAK bilim ödülü sahibi Doç. Dr. Ali Koşar, kendisine ‘ot beyinli’ diyen eşine boşanma davası açtı. Eşinden düğün için harcadığı parayı da isteyen Koşar 200 bin TL’lik tazminat talebinde bulundu.

Özel bir üniversitede öğretim görevlisi olarak çalışan ve 2011 yılında TÜBİTAK bilim ödülünü alan Doç. Dr. Ali Koşar, 9 ay önce evlendiği eşi psikolog Gülüm Koşar’a boşanma davası açtı. Koşar, eşinin ödül alırken yanında olmadığını ve 20 gün birlikte olduktan sonra da evi terk ederek baba evine gittiğini söyledi.



Doç. Koşar, boşanma dilekçesinde “Huzursuzluk balayı için gittiğimiz otelde başladı. Otel odasını beğenmeyerek, hem bana hem de çalışanlara bağırıp çağırdı ve kendisini gece boyu banyoya kapattı. Sürekli ot beyinli olduğumu, beynimin sadece yarısının çalıştığını, duygudan yoksun olduğumu ve benimle yaşamanın çekilmez olduğunu söyleyerek küçük düşürdü.” ifadelerini kullandı.

Vatan gazetesinde yer alan habere göre Doç. Koşar, düğün sürecinde yaşadıklarını ise “5 bin liraya bir gelinlik beğendi ve ben de aldım. Evliliğimiz için 100 bin lira harcama yaptım. Evliliğimizin ilk ayında evi terk eden eşimle bir daha bir arada yaşamamız mümkün değil. 100 bin lira maddi 100 bin lira da manevi tazminat istiyorum.” sözleriyle anlattı.



Eşinin boşanma davası açtığı Gülüm Koşar’ın annesi Fevziye Güler ise iddiaları yalanlarken, “Damadım ve ailesi maddi açıdan umduklarını bulamadıkları için evlilikleri ilk çatırdamayı yaşadı. Mal varlığımın kızıma kalacak olması onlara cazip geldi. Bir gün damadımın annesi evlerimden birini vermemi istedi. Ev vermeyince kızım ve damadım arasında sorunlar çıkmaya başladı.’’ dedi.