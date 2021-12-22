Ödüllü ‘Alice Müzikali’ sahneye geri dönüyor

T24 Kültür Sanat

Lewis Carroll tarafından yazılan ve bugüne kadar 174 dile çevrilen edebiyat eserlerinden biri olma özelliğine sahip ‘Alice Harikalar Diyarında’, Serdar Biliş’in yönetmenliği ve Beyhan Murphy’nin koreografisi ile çağdaş bir müzikal uyarlama olarak yeniden sahnedeki yerini alıyor. BKM, Zorlu PSM ve id ortak yapımcılığında hayata geçirilen Alice müzikali 7 Şubat’tan itibaren yeniden Zorlu PSM’de seyircilerle buluşacak.

İlk kez 7 Şubat 2019’da perde açan, pek çok kez kapalı gişe oynayan, 23. Afife Tiyatro Ödülleri’nde ‘Haldun Dormen Özel Ödülü’ ve ‘En İyi Koreografi Ödülleri’nin sahibi olan Alice Müzikali, uzun bir aranın ardından 7 Şubat’ta yeniden seyirciyle buluşacak.

Müzikalde Serenay Sarıkaya ‘Alice’ olarak izleyicisinin karşına çıkarken, Ezgi Mola ‘Kraliçe’, Enis Arıkan ‘Tavşan’, Şükrü Özyıldız ‘Şapkacı’, İbrahim Selim ‘Kral’, Merve Dizdar da ‘Kedi’ rolü ile başrolleri paylaşıyor.