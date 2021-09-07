Ödül vermek için kalkmıştı; Başkan Çerçioğlu’nun koltuğuna oturan 92 yaşındaki teyzeyi korumalar kaldırdı

Aydın’ın düşman işgalinden kurtuluş günü etkinliklerini izlemeye gelen 92 yaşındaki Ayşe Tülü, ödül vermek üzere sahneye davet edilen Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu'nun boş koltuğuna oturdu. 92 yaşındaki kadını koruma ekipleri ikna ederek koltuktan kaldırdı.

Aydın'ın düşman işgalinden kurtuluşunun 99. yıl dönümü Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen programla kutlandı. Atatürk Meydanı'nda düzenlenen etkinliği izlemek için Aydın Merkez Ambarcık Mahallesi'nden gelen 92 yaşındaki Ayşe Tülü, tören sırasında ödül vermek için Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu sahneye davet edilince boşalan koltuğuna oturdu.

"Ben burada oturacağım"

"Ben burada oturacağım" demesi üzerine protokole başka bir sandalye getirildi. Koltuğu yine boşaltmak istemeyen kadını, korumalar ikna etti. (İHA)