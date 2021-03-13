Ödül törenini terk eden Kerem Bürsin'den açıklama

Fox TV'de yayınlanan Sen Çal Kapımı dizisinin başrol oyuncuları Kerem Bürsin ile Hande Erçel, Bebek'te görüntülendi. Ünlü ikili, Yıldız Teknik Üniversitesi'nde gerçekleştirilen ödül töreninde sunucu Bay J'nin Bürsin2i kızdıran ifadelerine ilişkin konuştu. Bürsin, "O tarz şeylere cevap vermeye gerek yok. Olan oldu. Böyle bir şeye hem zaman ayırmaya hem de konuşmaya gerek yok. Hiç önemli değil" dedi.

Sen Çal Kapımı dizisinin başrol oyuncuları Kerem Bürsin ile Hande Erçel, önceki Bebek'te kameralara takıldı. Başrol oynadıkları dizinin yapım şirketinden çıkarken görüntülenen ikili muhabirlerin sorularını yanıtladı. Rutin bir senaryo toplantısından çıktıklarını söyleyen Hande Erçel, dizinin final yapacağı ile ilgili iddialara açıklık getirdi. Magazin Burada kameralarına konuşan güzel oyuncu, “Öyle bir konuşma olmadı. Devam ediyoruz. Her şey yolunda” dedi.

“Çok gereksiz bir çıkış oldu”

Geçtiğimiz akşam Yıldız Teknik Üniversitesi’nde düzenlenen ödül töreninde Bay J’nin Kerem Bürsin için “Bölüm başı 120 bin TL kazanıyor” sözleriyle ilgili Hande Erçel, “Ben partnerimi biliyorum. Partnerimin kalbini de biliyorum. Çok gereksiz bir çıkış oldu” ifadelerini kullandı.

O olaydan sonra ilk kez konuştu

Kerem Bürsin de yaşanan olay sonrası ilk kez konuştu. Çok fazla yorum yapmak istemediğini belirten ünlü oyuncu, “O tarz şeylere cevap vermeye gerek yok. Olan oldu. Böyle bir şeye hem zaman ayırmaya hem de konuşmaya gerek yok. Hiç önemli değil” dedi.

Kerem Bürsin, Bay J’nin yayınladığı özür açıklamasında ‘Magazinciler abarttı’ ifadeleriyle ilgili “Sizinle ne alakası var?” ifadelerini kullandı.