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Ödül töreninde büstiyeri açılan Dakota Johnson: Neyse ki bu salonda göğüslerimi görmemiş olan kimse yok

Johnson, Grinin Elli Tonu filminde rol almıştı

09 Ocak 2016 20:11

Katıldığı bir ödül töreninde büstiyerinin arka tarafı açılan ve elbisesinin düşmesi tehlikesiyle karşı karşıya kalan, Grinin Elli Tonu filminin baş rol oyuncusu Dakota Johnson, "Neyse ki bu salonda göğüslerimi görmemiş olan kimse yok" dedi.

Vatan gazetesinde yer alan habere göre, People's Choice Awards gecesinde ödül alan Grinin Elli Tonu filminin güzel oyuncusu Dakota Johnson, göğüslerinin açılması tehlikesiyle karşı karşıya kalınca durumu ti'ye almadan edemedi.

Ödül gecesinde sahneye çıkan Dakota Johnson'ın dekolteli büstiyeri arka tarafından açıldı. Dakota'nın yardımına sahnedeki sunucular yetişti.

Sunucular ünlü oyuncuya elbisenin düşmemesi için destek olurken, Dakota Johnson, "Neyse ki bu salonda göğüslerimi görmemiş olan kimse yok" diyerek espri yaptı.

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