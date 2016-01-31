YÖK’ün ODTÜ’deki mescit tartışmaları üzerine yaptığı inceleme tamamlandı. 2 YÖK üyesinin hazırladığı rapor doğrultusunda, ODTÜ’ye 2 yeni mescit inşa edilecek.

Habertürk’ten Lütfi Erdoğan’ın haberine göre, Aralık ayında Orta Doğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ) Kampusu’ndaki basketbol sahasında namaz kılmak isteyen öğrencilerle farklı görüşe sahip öğrenciler arasında çıkan gerilimle patlak veren mescit tartışmasına el koyan Yükseköğretim Kurulu (YÖK), çalışmalarını tamamladı. YÖK’ün konuyu incelemeleri için görevlendirdiği 2 YÖK üyesinin hazırladığı raporda, şu tespitlere yer verildi:

- İbadethane sayısı yetersiz.

- Mescitler arasındaki mesafe çok fazla. Tadilatı devam eden mescit dışında 2 mescit daha yapılmalı.

- Öğrenciler, Makine Mühendisliği Fakültesi’nde merdiven altında karton üzerinde namaz kılıyor.

- İbadethanelerde kadın-erkek ayrımı yok.

Merdiven altı

Rapor doğrultusunda Makine Mühendisliği Fakültesi’nde öğrencilerin namaz kıldığı belirtilen merdiven altı alan kapatıldı. 'Kadınlar' ve 'erkekler' için ayrı 2 namaz odası oluşturuldu. Giriş kapıları, dışarıdan görülmeyecek şekilde yapıldı.

Rektör Acar aradı

Raporun hazırlanmasının ardından ODTÜ Rektörü Prof. Dr. Ahmet Acar, YÖK Başkanı Prof. Dr. Yekta Saraç ile görüştü. Rektör Acar, onarımı devam eden mescidin yanı sıra yıl sonuna kadar 2 yeni mescidin daha yapılacağını söyledi. ODTÜ’de, 1 cami, belli sayıda mescit ve abdest alınamayan 6 namaz odası bulunuyor.