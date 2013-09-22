'ODTÜ’nün kampus bütünlüğüne ve ağaçlara zarar verilmeyecek'

Çevre ve Şehircilik Bakanı Erdoğan Bayraktar, Ortadoğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ) arazisinden geçecek tünel inşaatıyla ilgili detayları anlattı. Bayraktar, “Ankara'da ilk kez, şehir içinde yaklaşık 2 kilometrelik tünel yapılacağına işaret eden Bayraktar, "Ankara'da böyle başka bir tünel yok. Tünel sayesinde ODTÜ'nün kampüs bütünlüğüne, ağaç varlığına da zarar verilmeyecek” dedi.

Çevre ve Şehircilik Bakanı Erdoğan Bayraktar, ODTÜ yerleşkesi ve orman alanlarının bulunduğu, güneyde Eymir Gölü'nü de kapsayan 4 bin 85 hektarlık bölgenin imar planının ayrıntılarını anlattı.

Bayraktar yaptığı açıklamada, Kültür Varlıkları Kurulu ile Tabiat Varlıkları komisyonundan gerek arkeolojik gerek doğal sitlerle ilgili görüşler alındıktan sonra, bu hafta içi Ankara Büyükşehir Belediyesi ve ODTÜ Rektörlüğü ile ayrı ayrı toplantılar yaparak, tüm kurumların mutabakatıyla ODTÜ'nün imar planına son halini verdiklerini bildirdi.

ODTÜ kampüsünün doğu batı hattında yapılacak yolun tünel şeklinde olacağını hatırlatan Bayraktar, "Tünelin yapımı 100 milyon lira. Ankara Büyükşehir Belediyesi, tünelin maliyetli olacağını belirtiyordu, 'tünel dışı alternatifler de olabilir' diyordu ancak belediyeyi ikna ettik, şu anda tünel konusunda hemfikiriz" diye konuştu.

Ankara'da ilk kez, şehir içinde yaklaşık 2 kilometrelik tünel yapılacağına işaret eden Bayraktar, "Ankara'da böyle başka bir tünel yok. Tünel sayesinde ODTÜ'nün kampüs bütünlüğüne, ağaç varlığına da zarar verilmeyecek. Bunların hepsini plana not olarak yazdık. Üniversitenin Bilkent çıkışı ile Yüzüncü Yıl'da, tünel çıkışlarında kavşaklar oluşturulacak. Orada daha sonra Büyükşehir Belediyesi ile ODTÜ beraber çalışarak düzenleyecekler yol yapım aşamasını" dedi.

‘Çevresel hassasiyetlere önem verdik’

Bayraktar, Anadolu Bulvarı'nın devamı olarak ODTÜ arazisinin doğu kesiminden geçecek yolla ilgili ise hiçbir problemin bulunmadığını ve yüzde 100 mutabakat sağlandığını kaydetti.

Planı hazırlarken çevresel hassasiyetlere çok önem verdiklerini, orman mühendislerinden de görüş aldıklarını anlatan Bayraktar, "Açıktan geçecek yol, kampüsün tam doğu sınırında, o kadar ki sınıra teğet diyebileceğimiz bir nokta. Burada ömrünü tamamlamış ağaçlar da var. Büyükşehir Belediyesi, buradaki ağaçların büyük kısmının taşınacağını taahhüt ediyor. Onun yerine çok ciddi ağaçlandırma da yapılacak" ifadesini kullandı.

Eymir’deki boş alanlar ağaçlandırılacak

Bakan Bayraktar, Eymir Gölü'nün Özel Çevre Koruma (ÖÇK) bölgesi olduğunu, imar planında burasının yine ÖÇK bölgesi olarak işaretleneceğini söyledi.

ÖÇK bölgelerinde bütün yetkinin Bakanlıkta olduğuna işaret eden Bayraktar, şöyle devam etti:

"Ancak burada ODTÜ'ye ait bazı parseller var. Onlardan bazılarında boş alanlar bulunuyor, bazıları biraz daha orman vasfında, göl ve gölün koruma kuşağı var. ODTÜ, bazı orman dışı boş noktaları ağaçlandırılacak alan olarak önerdi, biz de kabul ettik. Ayrıca üniversiteye ait bir takım su deposu, baz istasyonu gibi yerler vardı. Onlar da teknik altyapı olarak planda işaretleniyor."

Bakan Bayraktar, ODTÜ'nün şu anda yaklaşık 750 bin metrekare olan inşaat alanının da planla birlikte 1 milyon metrekarenin üzerine çıkacağını bildirdi.

Böylece kampüste bir takım ilave inşaatların yapılmasının da önünün açılacağını belirten Bayraktar, "Bu imar planı, sadece ODTÜ'den geçen yolları ilgilendirmiyor. Planla aynı zamanda ODTÜ'nün yaklaşık 4 bin hektarlık alanının ilk kez 1/1000'lik planı olacak. Dolayısıyla üniversiteyi çok rahatlatacak. Ankara'da ulaşım konusunda da çok rahatlama sağlanacak" dedi.

Bakan Bayraktar, "İlgili kurumlardan görüş alarak, Ankara Büyükşehir Belediyesi ve ODTÜ arasında anlaşma sağlayarak, bu işi sorunsuz hallettik. Hem ODTÜ'ye hem de Ankara Büyükşehir Belediyesine teşekkür ediyoruz" ifadesini kullandı.