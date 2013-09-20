Yüksek Şehir ve Bölge Plancısı Tahir Çalgüner: Kelime oyunu ile ODTÜ'yü yol yapıyorlar

Hülya Karabağlı/ ANKARA

Ankara 2038 Ulaşım Ana Planı’nı yakın takipçisi Yüksek Şehir ve Bölge Plancısı Tahir Çalgüner, ODTÜ ile ilgili yeni bir tartışma yaratacak iddiaları gündeme taşıdı. Çalgüner, “Söz konusu plana göre, 2014 yılında ODTÜ’nün tam ortasından yol geçebilir. Böyle bir risk var” dedi. Çalgüner’e göre, iki farklı güzergâhta yol varmış gibi kamuoyu yanıltılıyor.Oysa, tek bir güzergah var. Yol güzergâhının tümü iki etap halinde yapılacak. Ortada bir ‘kelime oyunu’ yapılıyor.

Çalgüner, ‘ODTÜ’ yolu’ ile neyin kastedildiğini ve aslında hangi yol olduğunu, AUAP 2038 Projesi’nin bu yolla olan ilişkisini T24’e yazılı olarak değerlendirdi:

‘Kelime oyunu ile ODTÜ’yü yol yapıyorlar’

Kamuoyunda yanlış bilgilendirme yapılarak sanki iki farklı güzergâhta yol varmış gibi bir izlenim verildi. Aslında bu iki yol birbiriyle bağlantısını “Vişnelik” mevkiinde kuran tek yoldur. Tek güzergâhı var. Toplam yolun iki (2) etap hakinde yapılması düşünülüyor. Dolayısıyla yolun bütününe bakmak, varış ve bitiş noktaları ile değerlendirmek gerekir.

Gökçek, ikinci etabı ODTÜ’den geçirmek dorumunda

Yaklaşık 8 km’lik yolun çok az bir bölümü ODTÜ’den geçiyor. Ancak Gökçek, özellikle bu ikinci etap yolu ODTÜ’den geçiremezse tüm yol projesi suya düşer. İster yol tünel yol olsun ister hemzemin ister havadan geçsin bu nedenden dolayı fark etmiyor.

Ulaşım Ana Planı’nı uygulamak istiyorlar

Yolun toplam güzergâhı sakat. Dolayısıyla tartışmayı tünel olsun mu olmasın mı? tartışmasına indirgemek ve böylelikle bir kafa karışıklığı yaratmak aslında.

Meseleye Ankara kenti ulaşımı ve kentlisi bağlamında yaklaşır ve bütüncü bir değerlendirme yaparsak; kamuoyu noktasal projelerle meşgul ediliyor. Üst plan 2038 ise gözden kaçırılıyor.

Tek yol ve tek güzergah

Ankara batı koridoru By-Pass yolu, tek güzergâhlı ve tek yoldur. Sadece İki (2) etap halinde yapılması düşünülüyor. Yani kamuoyuna lanse edilen şekliyle iki farklı yol güzergâhı yok.1.etap yol 1994 nazım planında “yol izi” olsa bile, Gökçek’in 8 şeritli bir yol önerisinden dolayı artık “yeni bir projedir”.1994 nazım planında 8 şeritli otoban önerisi yok.

İkinci etap yol ODTÜ’nün ortasından geçer

Öte yandan 2. etap yol, 1. etap yol ile bağlantısını Vişnelik mevkiinde kuran bir yol önerisidir. Ana güzergâh ise; bu iki etabın toplamıdır ki; Bilkent kavşağını ve Eskişehir yolunda bağlantı noktaları açısından trafik sıkıntısı yaratır.2.etap yol asıl Kampusun içinden geçecek yoldur ki; tünel olup olmaması da fark etmez.

AUAP ile Ankara’nın yol bağlantıları yapılacak

Bu iki etap yolun kaderi aslında şuanda devam etmekte olan AUAP 2038 çalışması ile ilgilidir. Eğer Gökçek’in bu tehlikeli (1. etap ve 2. Etap toplamı ) otoban önerisi; ” yeni üst plana” işlenirse, mahkemeleri de bağlayıcı yasallığınısağlayabilir. “AUAP 2038’ ile Ankara kentinin tamamının yol bağlantıları yapılacaktır. İşte esas olan bu çalışmadır. Kamuoyunun gündeminden kaçırılan konu da budur.



Ankara’da hayata geçirilmek istenen 2038 ana ulaşım planına göre; iki etap halinde yapılacağı beklenen tek ana güzergah yolu şöyle:

