Erdoğan Bayraktar: Öyle Gezi Parkı'dır, ODTÜ'dür geçti o günler!

Çevre ve Şehircilik Bakanı Erdoğan Bayraktar, "Birtakım demokrasi dışı güçlerden medet umarak iktidara gelme hayalinden vazgeçin artık, unutun. Bundan sonra ancak avucunuzu yalarsınız, nal toplarsınız. Öyle Gezi Parkı'dır, ODTÜ içinden yol geçmektir hadi oradan, geçti o günler" dedi.

Bayrampaşa'da Kentsel Dönüşüm Konsept Parkı olan İsmetpaşa Parkı'nın açılışında konuşan Erdoğan Bayraktar, önceden yapılaşmış yerlerde kentsel dönüşüm yapmanın da park yapmanın da zor olduğunu bu yüzden işlerinin zor olduğunu ve kentsel dönüşümde hızlı mesafe alabilmek için kişi başı milli gelirin yükselmesi gerektiğini belirtti.

'Kentsel dönüşüm aynı zamanda bir çevrecilik hareketidir'

Türkiye 'de şehirleşmenin çok hızlı geliştiğini ifade eden Bakan Bayraktar, ''Şehirler çok yoğun yapı stoku ile karşı karşıya kaldı. Biz bunu dönüştürmek için çok yoğun bir gayret içindeyiz. Kentsel dönüşüm aynı zamanda bir çevrecilik hareketidir. Kentsel dönüşüm yaptığımız yerlerde kişi başı yeşil alanı 15-20 metrekare arasında tutuyoruz'' dedi.

Kentsel dönüşümün vatandaş tarafından benimsendiğini de sözlerine ekleyen Erdoğan Bayraktar, kentsel dönüşüm ve yeşillendirme çalışmalarını hangi parti belediyesi olursa olsun desteklediklerini ifade etti.

'Vatandaş bizim hatalarımızı da görüyor ama oyumuz yüzde 50'

Konuşmasında Gezi Parkı ve ODTÜ olaylarına da göndermede bulunan Bakan Bayraktar, “Birtakım demokrasi dışı güçlerden medet umarak iktidara gelme hayalinden vazgeçin artık, unutun. Bundan sonra ancak avucunuzu yalarsınız, nal toplarsınız. Öyle Gezi Parkı'dır, ODTÜ içinden yol geçmektir hadi ordan, geçti o günler. Türkiye demokratikleşti. Vatandaşımız ferasetlidir. Bizim insanımız ileri görüşlüdür. Kimin ne yaptığını biliyor. Bizim hatalarımızı da görüyor ama bizi yüzde 34 ile iktidara getirdi. Şimdi oyumuz yüzde 50. Biz vatandaşımızın emrindeyiz''

'Biz bir tane değil bin tane park yapacağız'

Yeşillendirme ve park geliştirmesinde dünyanın en ileri ülkeleri ile yarıştıklarını belirten Bakan Erdoğan Bayraktar, bunu daha da artıracaklarını belirterek, ''Siz bizi destekledikçe, biz sizinle beraber oldukça inşallah bir tane değil bin tane park yapacağız'' dedi.