ODTÜ'lü öğrenci 'balıklama' kurbanı

Antalya'da denize balıklama atlayan 21 yaşındaki ODTÜ öğrencisi Ozan Boztepe, başını kayalıklara çarparak hayatını kaybetti.



Orta Doğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ) Uluslararası İlişkiler Bölümü 2. sınıf öğrencisi 21 yaşındaki Ozan Boztepe, yüzmek için arkadaşlarıyla Yeşilbahçe Mahallesi'nde falezlerden deniz kıyısına indi. Burada yaklaşık 3 metrelik bir kayalığın üzerine çıkan Boztepe, balıklama şekilde denize atladı.

Bir süre sonra denizin üzerinde kan olduğunu ve Boztepe'nin deniz yüzeyinde hareketsiz durduğunu fark eden arkadaşları, genci denizden çıkardı. Olay yerine çağrılan 112 Acil Servis ekiplerince yapılan kontrolde, Boztepe'nin yaşamını yitirdiği belirlendi.

Antalya Adli Tıp Kurumu'na getirilen Boztepe'nin cesedi, burada yapılan otopsinin ardından ailesine teslim edildi.