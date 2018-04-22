T24 LogoT24 Logo
Yaşam

ODTÜ'deki Bahar Şenliği'ne OHAL yasağı

ODTÜ Uluslararası Gençlik Topluluğu son yıllarda 4 gün olarak düzenlenen şenliğin Ankara Valiliği'nin talimatıyla 1 güne düşürüldüğünü duyurdu

22 Nisan 2018 01:47

ODTÜ Uluslararası Gençlik Topluluğu (UGT), bu yıl yapılması planlanan 32. Bahar Şenliği hakkında bir açıklama yayınladı. Açıklamada, Ankara Valiliği’nin şenliğin 3 gününü yasaklayarak yalnızca 9 Mayıs günü yapılmasına izin verdiği belirtildi.

Evrensel’de yer alan habere göre, ODTÜ Uluslararası Gençlik Topluluğu (UGT), bu yıl yapılması planlanan 32. Bahar Şenliği hakkında bir açıklama yayınladı. Açıklamada, son yıllarda 4 gün olarak düzenlenen şenliğin, bu yıl Ankara Valiliği’nin talimatıyla yalnızca 9 Mayıs günü olmak üzere 1 gün yapılmasına izin verdiği dile getirildi. ODTÜ yönetiminin UGT’nin toplantı taleplerine yakın zamana kadar cevap vermediği belirtilen açıklamada, yönetimin UGT’yi muhatap almayan tavrına da tepki gösterildi.

Açıklamada, şenliğin 1 güne indirilmesinin kabul edilemez olduğu belirtilerek 24 Nisan Salı günü 17.40’ta Fizik bölümünde buluşarak neler yapılabileceğini tartışma çağrısı yapıldı.

Bahar şenliği yasak, Koçfest serbest

UGT üyesi Kardelen Güneş, “12 senedir okulda yapılmayan Koçfest’in, valiliğin doğrudan ODTÜ’nün içindeki öğrenciler tarafından düzenlenen şenliğe bir gün izin vermek suretiyle kısıtlama getirdiği senede tekrarlanacak olması, bizim için tesadüfi olmaktan çok uzaktır” ifadelerini kullandı.

Şenliğin OHAL gerekçesiyle kısıtlandığına dikkat çeken Güneş, “bahar şenliği konserleri tehlikeli bulunurken Koçfest bünyesinde yapılacak olan konserin bundan nasıl etkilenmediğini anlamakta güçlük çektiklerini” dile getirdi.

 

ETİKETLER

odtübahar şenliğivalilikyasakengelohalankaraUluslararası Gençlik TopluluğuUGT

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"İdlib, Ankara ve Moskova’nın arasını açmaya başladı"...

Sezgin Tanrıkulu: Deprem yardımlarının tek elden yürütülmek istenmesi dayanışmayı engelleniyor...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Canlı yayındaki seviyesiz tartışma sosyal medyada tepki çekti...

Erdoğan'ın Ukrayna'da verdiği selam Rusya basınının gündeminde...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Anayasa Mahkemesi’nden ‘tahliye’ kararlarına direnen mahkemelere tarihi uyarı: Göreviniz yetki...

Türkiye İstatistik Kurumu, Türkiye'nin nüfusunu açıkladı...

Sedat Peker kaçtığı yönündeki haberlerle ilgili konuştu: Balkanlardayım, oturum işlemlerimi...

Ankara Adliyesi’ni karıştıran iddia: Bylock soruşturması krize dönüştü, başsavcı vekili...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24