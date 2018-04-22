ODTÜ'deki Bahar Şenliği'ne OHAL yasağı

ODTÜ Uluslararası Gençlik Topluluğu (UGT), bu yıl yapılması planlanan 32. Bahar Şenliği hakkında bir açıklama yayınladı. Açıklamada, Ankara Valiliği’nin şenliğin 3 gününü yasaklayarak yalnızca 9 Mayıs günü yapılmasına izin verdiği belirtildi.

Evrensel’de yer alan habere göre, ODTÜ Uluslararası Gençlik Topluluğu (UGT), bu yıl yapılması planlanan 32. Bahar Şenliği hakkında bir açıklama yayınladı. Açıklamada, son yıllarda 4 gün olarak düzenlenen şenliğin, bu yıl Ankara Valiliği’nin talimatıyla yalnızca 9 Mayıs günü olmak üzere 1 gün yapılmasına izin verdiği dile getirildi. ODTÜ yönetiminin UGT’nin toplantı taleplerine yakın zamana kadar cevap vermediği belirtilen açıklamada, yönetimin UGT’yi muhatap almayan tavrına da tepki gösterildi.

Açıklamada, şenliğin 1 güne indirilmesinin kabul edilemez olduğu belirtilerek 24 Nisan Salı günü 17.40’ta Fizik bölümünde buluşarak neler yapılabileceğini tartışma çağrısı yapıldı.

Bahar şenliği yasak, Koçfest serbest

UGT üyesi Kardelen Güneş, “12 senedir okulda yapılmayan Koçfest’in, valiliğin doğrudan ODTÜ’nün içindeki öğrenciler tarafından düzenlenen şenliğe bir gün izin vermek suretiyle kısıtlama getirdiği senede tekrarlanacak olması, bizim için tesadüfi olmaktan çok uzaktır” ifadelerini kullandı.

Şenliğin OHAL gerekçesiyle kısıtlandığına dikkat çeken Güneş, “bahar şenliği konserleri tehlikeli bulunurken Koçfest bünyesinde yapılacak olan konserin bundan nasıl etkilenmediğini anlamakta güçlük çektiklerini” dile getirdi.