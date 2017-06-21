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Yaşam

"ODTÜ'de cinsiyetsiz tuvalet dönemi başladı" iddiası yalanlandı

"Bu binadaki tuvaletlerin hepsi 400+ öğrencinin talebiyle cinsiyetsizleştirilmiştir"

21 Haziran 2017 14:49

Orta Doğu Teknik Üniversitesi’nde (ODTÜ) “cinsiyetsiz tuvalet döneminin başladığı” iddiasını içeren haber, kaynağından yalanlandığı için yayından kaldırılmıştır.

ODTÜ LGBTİ+ Dayanışması'nın konuya ilişkin olarak yayımladığı "tekzip" şöyle:

"ODTÜ LGBTİ+ Dayanışması ve cinsiyetsiz tuvalet için mücadele yürüten aktivistler olarak 5 ayı aşkın bir süredir cinsiyetsiz tuvalet kazanımı adına uğraş vermekte olup sonucunda ODTÜ Beşeri Bilimler Binası’nda kantin katındaki “Akademisyen Tuvaletleri”nin cinsiyetsiz tuvalete dönüştürülmesi kazanımıyla mücadelemizde ilk adımımızı atmış olduğumuzu sevinçle paylaşıyoruz. 

"Eylemimiz sonrasında basında ve kamuoyunda oluşan soru işaretleri ve belirsizlikler adına süreci tekrar özetlersek;

"5 ayı aşkın süre öncesinde çeşitli toplantılarla “cinsiyetli tuvalet” ayrımını istemeyen ve de cinsiyet kalıpları içerisinde kendini tanımlamayan bireylerin yaşadığı sorunlar üzerinde konuşmalar yapıp sorunun çözümü adına hiçbir cinsiyet - cinsel kimlik - cinsel yönelim ayrımı olmadan herkesin kullanabileceği “Cinsiyetsiz Tuvalet” talebinde karar kıldık. Bunun üzerine yapılan imza kampanyasıyla çok kısa bir süre içerisinde 400’ün üzerinde imza toplamoış olup talebimizi resmi olarak da ODTÜ Yönetimi’ne aktardık. 

"21 yıldır ODTÜ LGBTİ+Dayanışması’nın resmiyetinin kabul edilmeyip “ODTÜ’de eşcinsel mi varmış?” gibi tepkilere maruz kalan bizler bu süreçte de uzun bir süre boyunca oyalamaya tabi tutulduk. Resmi kanallara bu oyalamanın son bulmasını aksi takdirde hakkımız olan eylemlere başlayacağımızı belirttik. “ODTÜ’nün kamuoyundaki imajına verilen zarar” üzerinden gelen tepkilere yönelik tekrar önlemle belirtmek isteriz ki LGBTİ+ hakları en doğal insan hakları olup dünyanın en iyi okullarında bu tartışmalar geride bırakılmıştır ve de ülkenin içinde bulunduğu durum yönünden de bakılırsa cinsiyetsiz tuvalet konusunda uğraş verenler olarak resmi ve diyaloğa yönelik tüm imkanları kullanmamız ve en son aşamada eylem hakkımızı kullanmamız bu konudaki hassasiyete verdiğimiz önemi kanıtlar niteliktedir. 

"Oyalamalar üzerine başvurduğumuz eylemimize olayın önemini göstermek ve görünürlüğü artırmak adına Beşeri Bilimler Binası’ndaki tüm tuvaletleri eylem süresince geçici olarak cinsiyetsiz kullanıma açıp, bu konu hakkında toplantılar ve diyaloglar sağlayarak eylemimizi sürdürdük. 

"Eylemimizin ardından konunun muhatabı yetkililer ve bizlere destek olan hocalarımız ile aldığımız toplantıda konunun çözümü adına bir ilk adım için ortak noktada buluşmuş olup kantin katındaki “Akademisyen Tuvaletleri”nin cinsiyetsiz tuvalet olarak kullanılmasında muhatap kaldık.

"Basın kuruluşlarından yapılan haberlerdeki yanlışlıkların dayanışmamızla bir alakası olmayıp sorumlu habercilik anlayışı adına bizlerle iletişime geçerek acilen tekzip edilmesini talep etmekteyiz.

"Cinsiyetsiz tuvaletlerin herkesin kullanımına açık olduğunu önemle belirtmek isteriz. Birçok konuda yürüttüğümüz mücadelelerin bir örneğini teşkil eden cinsiyetsiz tuvaletlerin yaygınlaştırılması adına elimizden gelen mücadeleyi göstermeye devam edeceğimizi, mücadelemiz sırasında bizlere uygulanan her türlü LGBTİ+fobik tavra karşı sessiz kalmayacağımızı önemle duyururuz."

İddianın muhataplarından ve T24 okurlarından özür dileriz. 

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