İşte 20 üniversitede yapılan rektörlük seçimlerinin sonuçları; gözler YÖK ve Erdoğan'da

ODTÜ ve Ankara üniversitelerinde bugün yapılan rektör adaylığı seçimleri tamamlandı. Seçim sonucunda en çok oy alan 6 adayın ismi, Yükseköğretim Kuruluna (YÖK) bildirilecek. Bu adaylar arasından YÖK tarafından belirlenecek 3 adayın ismi Cumhurbaşkanlığına sunulacak ve üniversitenin yeni rektörü Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan tarafından atanacak. Hem YÖK hem Cumhurbaşkanı'nın, rektörlük seçimlerinde çıkan sıralamaya uyma zorunluluğu bulunmuyor.

Seçim sonuçlarına paralel olmayan atamalar yıllardır tartışmalara neden oluyor. Son olarak İstanbul Üniversitesi'nde yapılan rektörlük seçimlerinde Raşit Tükel sandıktan birinci çıkmış, YÖK ise Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’a gönderdiği listede birinci sıraya, seçimi 1202 oyla kazanan Prof.Dr. Raşit Tükel'i değil, 908 oy alan Mahmut Ak’ı koymuştu.

Boğaziçi’nde Barbarosoğlu

Boğaziçi Üniversitesi'nde yapılan seçim sonucunda, 2012 yılından bu yana rektörlük görevini sürdüren Prof. Dr. Gülay Barbarosoğlu oyların yüzde 86’sını alarak birinci oldu. Barbarosoğlu bu sonuçla Boğaziçi Üniversitesi tarihinde en çok oy alan rektör adayı oldu.

Dicle Üniversitesi'nde en çok oyu Prof. Dr. Aslan Bilici aldı

Dicle Üniversitesi'nde en çok oyu Prof. Dr. Bilici aldı

Üniversitede görevli akademisyenler, rektör adaylarını belirlemek üzere sandık başına gitti.



Saat 15.30'da tamamlanan seçimde, Prof. Dr. Aslan Bilici 179, Prof. Dr. Talip Gül 170, Prof. Dr. M. Refik Korkusuz 106, Prof. Dr. Ahmet Keleş 90, Prof. Dr. Mustafa Kemal Çelen 80, Prof. Dr. Sait Alan 39 ve Prof. Dr. Yüksel Coşkun ise 30 oy aldı. 21 oy ise geçersiz sayıldı.

Gaziantep Üniversitesi'nde Prof. Dr. Ali Gür

Gaziantep Üniversitesinde en fazla oyu Prof. Dr. Gür aldı

Gaziantep Üniversitesinde (GAÜN) gerçekleştirilen rektör adaylığı seçiminde en fazla oy, Prof. Dr. Ali Gür'e çıktı.



GAÜN öğretim üyesi 662 akademisyen, bu sabah saat 10.00'da merkez yerleşkedeki Mavera Kültür Sanat Merkezi'nde kurulan sandıklarda oy kullanmaya başladı.



Mevcut rektör Porf. Dr. Yavuz Coşkun'un aday olmadığı seçimde oy kullanma işlemi saat 15.30'da tamamlandı.



Sandıklardan, Prof. Dr. Tevfik Gülsoy'a 94, Prof. Dr. Mehmet Koruk'a 103, Prof. Dr. Metin Bayram'a 75, Prof. Dr. Cahit Bağcı'ya 112, Prof. Dr. Mehmet Tarakçıoğlu'na 44, Prof. Dr. Recep Yumrutaş'a 40, Prof. Dr. Ali Gür'e 126, Prof. Dr. Orhan Özgözütaşı'ya 6, Prof. Dr. Mustafa Namıduru'ya 8 ve Prof. Dr. İbrahim Güzelbey'e ise 50 oy çıktı.



Kullanılan oylardan 4'ü ise geçersiz sayıldı.

Trakya Üniversitesi'nde en çok oyu Prof. Dr. Tabakoğlu aldı

Altı adayın yarıştığı seçimde en fazla oyu Prof. Dr. Erhan Tabakoğlu alırken, mevcut rektör Prof. Dr. Yener Yörük 219 oyla ikinci oldu.

Seçimin yapıldığı Balkan Kongre Merkezi'nde aday olan mevcut rektör Prof. Dr. Yener Yörük, Prof. Dr. Hüseyin Sarıoğlu, Prof. Dr. Ahmet Günşen, Prof. Dr. Erol Ulusoy, Prof. Dr. Erhan Tabakoğlu salona birlikte geldi.



Kurallar gereği altı kişilik aday listesinin tamamlanması için Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Metin Aydoğdu da aday oldu.



Prof. Dr. Gülbin Ünsal başkanlığında divan oluşturuldu. Mazereti olan öğretim üyelerinden 57'si mazeret dilekçelerini divana sundu.



Divan Başkanı Prof. Dr. Ünsal, birçok öğretim üyesinin annesinin hasta olduğunu, misafirinin geleceğini, hamile olduğunu belirterek dilekçe sunduklarını bunlardan 13'ünün kabul gördüğünü ifade etti. Mazereti kabul olunan öğretim üyelerine oy vermede öncelik tanındı.



Daha sonra 13.30 itibariyle diğer öğretim üyeleri sırayla oylarını vermeye başladı. Oy verme işlemi 17.45'te sona erdi.



Sayım sonucuna göre 279 oyla Tabakoğlu en yüksek oyu aldı. Mevcut rektör Yörük 219, Günşen 82, Sarıoğlu 31, Ulusoy 11 ve Aydoğdu 4 oy aldı.



Kullanılan 704 oyun 21'i geçersiz sayıldı.



Öte yandan bazı zarflardan Ahmet Davutoğlu ve Aziz Sancar yazılı pusula çıktı.

Gazi Üniversitesinde en fazla oyu Prof. Dr. Derviş Yılmaz aldı

Gazi Üniversitesinde Sandıklardan, Prof. Dr. Derviş Yılmaz'a 261, Prof. Dr. Sacit Turanlı'ya 236, Prof. Dr. A. Bülent Aytaç'a 208, Prof. Dr. İbrahim Uslan'a 187, Prof. Dr. H. Güçlü Yavuzcan'a 154, Prof. Dr. Mustafa Safran'a ise 187 oy çıktı.



Seçim sonucunda en çok oy alan 6 adayın ismi, Yükseköğretim Kuruluna (YÖK) bildirilecek. Bu adaylar arasından YÖK tarafından belirlenecek 3 adayın ismi ise daha sonra Cumhurbaşkanlığı makamına sunulacak.

ODTÜ ve AÜ'de en çok oyu alan adaylar belirlendi



Buna göre, ODTÜ'deki rektörlük seçimlerinde ODTÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Nevzat Özgüven 270 oyla ilk sırada yer aldı. Adaylardan Prof. Dr. Mustafa Verşan Kök'e 117, Prof. Dr. Ersan Akyıldız'a 102, Prof. Dr. Tayfur Öztürk'e 52, Prof. Dr. Ahmet Türer'e 34, Prof. Dr. İnci Gökmen'e 28 oy çıktı.

Ankara Üniversitesinde ise mevcut rektör Prof. Dr. Erkan İbiş, 891 oyla birinci sırada yer aldı. Adaylardan Prof. Dr. Çetin Atasoy 467, Prof. Dr. Mehmet Birey 145, Prof. Dr. Ahmet Çolak 134, Prof. Dr. Onur Özsoy 19, Prof. Dr. Akın Kaya 1 oy aldı.

İnönü Üniversitesi rektörlük seçimlerinde en çok oyu alan aday Prof. Dr. Ahmet Kızılay

İnönü Üniversitesinde rektör adaylığı seçimi. En fazla oyu, Prof. Dr. Ahmet Kızılay aldı



İnönü Üniversitesindeki rektör adaylığı seçiminde en fazla oy, Prof. Dr. Ahmet Kızılay'a çıktı.



Turgut Özal Kongre ve Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen seçimde, 793 öğretim üyesinden 739'u oy kullandı.



Seçimde, Prof. Dr. Ahmet Kızılay 359, Prof. Dr. Aysun Bay Karabulut 181, Prof. Dr. Cafer Özkul 90, Prof. Dr. Cengiz Ara 35, Prof. Dr. İlhan İçen 35, Prof. Dr. Hacı Bayram Kaçmazoğlu 28, Prof. Dr. Kemal Duruhan 6 oy aldı. 5 oy da geçersiz sayıldı.



Sayımın ardından en çok oyu alan Prof. Dr. Kızılay, tebrikleri kabul etti.



Kızılay, gazetecilere yaptığı açıklamada, öğretim üyesi arkadaşlarının desteğiyle seçimde en çok oyu aldığını söyledi.



Sonuçtan emin olduğunu dile getiren Kızılay, "Birinci basamağı hocalarımızın güçlü desteğiyle geçmiş olduk. Bundan sonraki basamaklarda da hiçbir endişem yok. Üniversitemizi çok daha ileri noktaya taşımak hedefimiz, bunu da yapacağız inşallah." dedi.

Atatürk Üniversitesi'nde Prof. Dr. Yıldırım 366 oyla en fazla oy alan aday oldu

Atatürk Üniversitesindeki rektörlük seçiminde 366 oy alan Prof. Dr. Ömer Selim Yıldırım en fazla oy alan aday oldu.



Üniversitenin öğretim üyesinden 15 profesör doktorun aday olduğu seçimde, üniversitedeki bin 453 akademisyenden bin 353'ü Atatürk Üniversitesi Kültür Merkezinde kurulan sandıklarda oy kullandı.



Seçimde, Prof. Dr. Ömer Selim Yıldırım 366, Prof. Dr. Serdar Sevimli 233, Prof. Dr. Üstün Özen 151, Prof. Dr. Ömer Çomaklı 124, Prof. Dr. Ahmet Hacımüftüoğlu 123 ve Prof. Dr. Ümit Demir 89 oy aldı.



Kullanılan oyların bin 337'si geçerli sayılırken, 7 oy boş, 9 oy da geçersiz sayıldı.

Fırat Üniversitesinde rektör adaylığı seçimi

En fazla oyu, Rektör Prof. Dr. Kutbeddin Demirdağ aldı



Fırat Üniversitesindeki (FÜ) rektör adaylığı seçiminde en fazla oy, Prof. Dr. Kutbeddin Demirdağ'a çıktı.



FÜ mühendislik kampüsündeki Atatürk Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen seçimlerde, 938 öğretim üyesinden 905'i oy kullandı. Oylardan 4'ü boş çıkarken, 6'sı da geçersiz sayıldı.



Seçimde, Rektör Prof. Dr. Demirdağ'a 417 oy verildi.



Prof. Dr. Erol Keleş 380, Prof. Dr. Bilal Üstündağ 65, Prof. Dr. Mehmet Şekerci 20, Prof. Dr. Hüseyin Turhan 8, Prof. Dr. Berrin Tarakçı Gençer de 5 oy aldı.

OMÜ Üniversitesi sandık başında

Ondokuz Mayıs Üniversitesinde (OMÜ), 8 yıl görev yapan Rektör Prof. Dr. Hüseyin Akan'ın hizmet süresinin dolması nedeniyle yeni rektörü belirlemek amacıyla seçime gidildi. Bin 78 akademisyenden bin 12'si, saat 10.00'da OMÜ Atatürk Kongre ve Kültür Merkezinde kurulan sandıklarda oy kullandı.



Saat 16.00'da tamamlanan seçimde adaylardan Prof. Dr. Şaban Sarıkaya 163, Prof. Dr. Sait Bilgiç 161, Prof. Dr. Şenol Eren 135, Prof. Dr. Yılmaz Can 115, Prof. Dr. Bünyamin Şahin 93 ve Prof. Dr. Ali Haydar Şahinoğlu 85 oy aldı, 23 oy ise geçersiz sayıldı.

ABTÜ'de rektör adaylığı seçimi

Adana Bilim ve Teknoloji Üniversitesinde (ABTÜ) gerçekleştirilen rektör adaylığı seçiminde en fazla oy Rektör Vekili Prof. Dr. Aykut Gül'e çıktı.



Üniversiteden yapılan yazılı açıklamaya göre, ABTÜ Yeşiloba Yerleşkesi'nde yapılan seçimde 85 öğretim üyesi oy kullandı.



Seçimde Rektör Vekili Prof. Dr. Aykut Gül 47, Prof. Dr. Mehmet Tümay 33, Prof. Dr. Hanife Dilek Batislam 1, Prof. Dr. Hacı Murat Arslan 1, Prof. Dr. Mustafa Gök 1, Prof. Dr. Abdülazim Yıldız 1 oy aldı.



Adaylardan Prof. Dr. Selçuk İnaç'a oy çıkmazken, 1 oy geçersiz sayıldı.

Çukurova Üniversitesinde rektör adaylığı seçim sonuçları

En fazla oyu, Rektör Prof. Dr. Mustafa Kibar aldı



Çukurova Üniversitesinde (ÇÜ) gerçekleştirilen rektör adaylığı seçiminde en fazla oy, Prof. Dr. Mustafa Kibar'a çıktı.



Üniversiteden yapılan yazılı açıklamaya göre, Mithat Özsan Amfisi'ndeki seçimde, bin 32 öğretim üyesinden 948'i oy kullandı. Kullanılan oyların 34'ü geçersiz sayıldı.



Oyların 746'sı Rektör Prof. Dr. Mustafa Kibar'a verildi.



Seçimde, Prof. Dr. Dilek Özcengiz 124, Prof. Dr. Enver Alper Güvel 38, Prof. Dr. Mesut Başıbüyük, Prof. Dr. Ali Osman Ateş, Prof. Dr. Şeref Erdoğan, Prof. Dr. Seyhan Tükel, Prof. Dr. Halil Elekcioglu ile Prof. Dr. Mustafa Çeker ise birer oy aldı.

Cumhuriyet Üniversitesinde rektörlük seçimleri

Cumhuriyet Üniversitesinde (CÜ), 7 adayın yarıştığı rektörlük seçimlerinde, mevcut rektör Prof. Dr. Faruk Kocacık, 280 oy alarak ilk sırada yer aldı.

Seçimlerde, Prof. Dr. Kocacık'ın yanı sıra Prof. Dr. Öcal Berkan, Prof. Dr. Yeltekin Demirel, Prof. Dr. Ali Kemal Özdemir, Prof. Dr. Hüseyin Öztürk, Prof. Dr. Alim Yıldız ve Prof. Dr. Hüseyin Yılmaz yarıştı.



CÜ Kültür Merkezi Konferans Salonu'nda kurulan sandıklarda, 845 akademisyenden 801'i oy kullandı. Geçerli 786 oyun 280'ini alan Prof. Dr. Kocacık, ilk sırada yer aldı.



Adaylardan Prof. Dr. Yıldız'a 158, Prof. Dr. Yılmaz'a 126, Prof. Dr. Demirel'e 80, Prof. Dr. Öztürk'e 67, Prof. Dr. Berkan'a 64, Prof. Dr. Özdemir'e 11 oy çıktı.



Rektör Prof. Dr. Kocacık, seçimlerin Türkiye'ye, Sivas'a ve üniversiteye hayırlı olmasını diledi.

Ege Üniversitesi rektör adayını seçti

Ege Üniversitesi‘’Rektör Adayı Belirleme Seçimi’’ Prof. Dr. Yusuf Vardar (MÖTBE) Kampüs Kültür Merkezi'nde saat 09.00'da başladı. Ege Üniversitesi'nde görev yapan bin 764 öğretim üyesinden bin 1604’nün oy kullandığı seçimde oy verme işlemi saat 16.00'da sona erdi.



Prof. Dr. Musatafa AKIN, Prof. Dr. Adnan Yüksel GÜRÜZ, Prof. Dr. Cüneyt HOŞCOŞKUN, Prof. Dr. Nadide KAZANCI, Prof. Dr. Yeşim KİRAZLI, Prof. Dr. Kamil KUMANLIOĞLU, Prof. Dr. Akın OLGUN, Prof. Dr. Mehmet ÖZKAHYA, ve Prof. Dr. Tahi rYAĞDI’nın aday olduğu seçim sukünet ortamında geçti.



Sandıkların açılmasının ardından yapılan sayım sonucunda Prof. Dr. Yeşim KİRAZLI 382, Prof. Dr. Kamil KUMANLIOĞLU 315 Prof. Dr. Nadide KAZANCI 246 oyla ilk üç sırayı aldı.



Seçim sonucunda ilk altı isim YÖK’e (Yükseköğretim Kurulu) bildirilecek. YÖK Genel Kurulu, belirleyeceği üç adayı Cumhurbaşkanlığı makamına sunacak. Cumhurbaşkanı bir ismi rektör olarak atayacak.

Dokuz Eylül Üniversitesi'nde en çok oyu Prof. Dr. Köse aldı

Dokuz Eylül Üniversitesi rektörlük seçimleri yapıldı. En çok oyu Mühendislik Fakültesi'nden Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Halil Köse aldı.



Dokuz Eylül Üniversitesi rektörlük seçimi Sabancı Kültür Merkezi'nde yapıldı. Seçimde bin 500 akademisyen oy kullandı, 32 oy boş çıkarken 19 oy geçersiz sayıldı. Prof. Dr. Mehmet Füzün'den boşalacak koltuk için Mühendislik Fakültesi'nden Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Halil Köse 361, Prof. Dr. Can Karaca 253, İşletme Fakültesi'nden Prof. Dr. Adnan Kasman 240, eski başhekim Prof. Dr. Mehmet Refik Mas 226, Prof. Dr. Erdal Çelik 139, Prof. Dr. Abidin Cenk Erdal 84 oy aldı. En çok oy alan altı aday, YÖK'e gönderilecek. İlk altı aday arasına giremeyen isimler ve aldıkları oylar şöyle gerçekleşti:



"Hasan Havıtçıoğlu 81, Ömer Dumlu 51, Yeşim Kamile Aktuğlu 8, Abdurrahman Orhan Mağden 6"

Seçimde sandıktan bir oy da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a çıkması dikkat çekti. İlk altıya giren adayların mutluluğu yüzlerine yansırken en çok oy alan Prof. Dr. Köse, yakın çevresine "İkinci raundu bekleyeceğiz" dedi. En çok oy alan altı adayın ismi YÖK'e bildirecek.

Gözler YÖK ve Erdoğan'da

18-26 Temmuz arasında Rektör Adaylarını İnceleme Komisyonu çalışacak. Bu komisyonun raporları 27- 28 Temmuz'da toplanacak YÖK Genel Kurulu'nda değerlendirilecek, aday sayısı her üniversitesi için 3'e indirilip liste 1 Ağustos'ta Cumhurbaşkanlığı'na sunulacak. Rektörlerin görev süresi ağustos ayının ilk haftasında dolduğu için Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın o hafta içinde atama yapması bekleniyor.





Seçim sonucunda en çok oy alan 6 adayın ismi, Yükseköğretim Kuruluna (YÖK) bildirilecek. Bu adaylar arasından YÖK tarafından belirlenecek 3 adayın ismi Cumhurbaşkanlığına sunulacak ve üniversitenin yeni rektörü Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından atanacak.