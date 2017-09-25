ODTÜ Rektörü'nden 'yol' savunması: Protokolü imzalarken genişliğini bilmiyordum

ODTÜ’de binlerce ağacın kesilmesinin ardından ilk kez konuşan Rektör Prof. Dr. Mustafa Verşan Kök, kendisini savundu. Kök, Melih Gökçek’in “4 bin ağacı naklettik” sözlerini yalanlayarak bölgede çalışma öncesi yapılan incelemeler ile belirlenen 3 bin 697 ağacın kesildiğini, sadece 297 ağacın nakledildiğini belirtirken, valilik ve belediye ile imzalanan protokolü bir “başarı” olarak nitelendirdi. Kök, Gökçek’in çok tartışılan ‘rekor’ tweeti ile ilgili de kendisi ile görüştüğünü belirterek, “25. tweet’e gerek yoktu” uyarısını yaptığını söyledi.

ODTÜ arazisinde Ankara Büyükşehir Belediyesi’ne ait 100 iş makinesi, 400 kamyon ve yüzlerce polis ile gerçekleştirilen gece operasyonuyla başlatılan yol çalışmasının ardından hedefteki isim Prof. Dr. Mustafa Verşan Kök ilk kez bir grup gazetecinin sorusunu yanıtladı. Kök, şunları söyledi:

Cumhuriyet Ozan Çepni'nin haberine göre;

Herkese bilgi verdik: İlk günden itibaren sosyal medyada çok yanlış bilgilerle karşı karşıya kaldık. Konu hassas bir konu, reaksiyon verilmesi çok doğal ama doğru bilgi ile bunlar yapılmalı. Biz bu süreçte ilk andan itibaren öğretim üyelerimize, idari personelimize ve öğrencilerimize aynı bilgiyi verdik. Biz ne biliyorsak o anda aynı bilgi ODTÜ kamuoyunda da vardı. En son aşamada tüm üniversitemizin bütün idarecilerini çağırdık. Bölüm başkanlarımızı, anabilim dalı başkanlarımızı, enstitü müdür yardımcılarımızı ve dekan yardımlarımızı çağırdık. Yaklaşık 102 kişilik bir grupla da bunu paylaştık. Gelinen nokta tünel yolun olmazsa olmazımız olduğu.

Protokol süreci: Vali bir gece beni aradı ve bir toplantı olacağını söyledi. İmza sürecinde de Vali ve YÖK Başkanı’nın imzasının olmasının bizim açımızdan önemli olduğunu söyledik. Yol komisyonu oluşturduk. Mevcut gelinen noktada 2 alternatif sunduk. Vali, YÖK Başkanı, Belediye Başkanı ve benim katıldığım çeşitli toplantılar gerçekleştirdik. Tünel yola belediyeyi ikna etmek çok zaman aldı. Bunun aç-kapa olarak yapıldığını, 30-35 milyon TL bir maliyeti olduğunu, tünel ile bu maliyetin 200 milyona çıkacağı belirtildi. “Bunun Türkiye Cumhuriyet’i bütçesi için denizde bir damla olduğunu savundum. Bunun ODTÜ’nün olmazsa olmaz koşulu olduğu, görüşmenin devam etmesi için birinci derecede bir madde olduğunu söyledik. Büyükşehir Belediye Başkanı da bunu kabul etti.

Başbakan’ın onayı: ODTÜ’den alınan alan 36 hektarlık bir yer. Valimiz konuyu Başbakan’a aktardığını söyledi. Onun da onayıyla üniversitemize verilecek 36 hektarlık arazi için 6 farklı öneride bulunduk. Bu süreç daha hızlı ilerleyecekti ancak geçen çarşamba Ankara Defterdarı değişmiş. İlk defterdarla sürecin sonuna gelmiştik. Şimdi yeniden başladık. Önümüzdeki 2 hafta içerisinde valiye önerilerimizi sunacağız. 30 yılda 105 hektarlık arazi kaybeden üniversitemiz için bu bir ilk.

‘Hayır’ desek de olacaktı: Bir kere tüm yasal süreçleri kaybettiğimiz ve itirazlarımız reddedildiği için sonuçta bu yol zaten yapılacaktı. Buna tabii ki de itiraz edebilirsiniz ama ‘ben bu yolu yaptırmam’ dediğiniz zaman, onun karşılığını da yapmanız lazım. 1971’de yaşananları göz önüne alırsak, bizim üniversite olarak önceliğimiz hiçbir öğrencimizin bu takım süreçlerin içinde olmasını, zarar görmesini istemeyiz. Bu yeni bir kültür olarak, uzlaşma ve anlaşma kültürü de önemli. Biz ‘hayır’ desek de kanuni olarak bu yol yapılacaktı. Biz burda işi protokole dökerek üniversite açısından bir kazanıma dönüşmesini istedik.

İmza atarken genişliği bilmiyorduk: Biz sürecin protokole uyup uymadığını tespit etmek için ilk andan itibaren yol yapım çalışmalarını takip ediyoruz. Yolun açılabilmesi için dönüş olacağı yerlerde yaptığımız incelemelerde yolun genişliğinin 135 metreye çıktığını gördük. Yol bittiği zaman 40 metrelik bir genişliği olacak. 135 metreye çıktığı 3 nokta var. Portokol imzalanırken bu kadar genişlik olacağını bilmiyordum.

Neden gece oldu?: İmzaladığımız saat itibarıyla süreç Ankara Büyükşehir Belediyesi’ndeydi. Birinci neden şehir trafiği. 400 aracı, kamyonu, iş makinesini gündüz trafiğinde getirip çalıştırmanız imkansız. İkincisi ise gündüz yapılması, göze soka soka yaparak herkesi daha fazla rahatsız edebilirdi. Öğrenci ve öğretim üyelerimizin istenmeyen çatışmalarla incinmesine sebep olabilirdi. İlk 2 gün dışında TOMA ve polislerin üniversite arazisinde olmaması gerektiğini belirttim ben belediye’ye ancak ilk iki gün güvenlik itibarıyla olması gerektiğini düşünüyorum. Bizim temel yaklaşımımız öğrencimizin bu sürecin dışında tutulması.

Tünel yol: 2 yıl önce yapılan planlamada tünel olarak yerin altından geçirilmesi öngörülüyordu. Fakat bu bakanlığın çıkan son kararında bu kaldırıldı. Dolayısıyla bu bizim üniversitemiz için en büyük sıkıntılı durum oldu. Bu şekliyle üniversitemizi 2’ye bölebilecek bir yoldu. Eğer aç kapa yöntemi ile gitseydi bu güzergâhtaki ağaç sayımız 33 bin 600. ODTÜ’nün yaşına yakın oradaki ağaçlar. Bizim için gerçekten hayati olan süreç. Bu yol yerin 30 metre altından yüzeydeki ağaçlara zarar vermememesi için teknoloji ile geçecek. Bunun için belediyeden bir komisyon oluşturuldu, 3 kişilik ve 3’ü de ODTÜ mezunu mühendisler olduğu bilgisi geldi. Biz de 4 kişilik bir komisyon kurduk. Yapacak şirketin de ODTÜ’lü olmasını istiyoruz. 3 farkı kurumda çalışan ODTÜ’lüler bu yolun dizaynını yapacaklar.

”Sayın Gökçek’e bunun bir milat ya da başlangıç olması gerektiğini söyledim. Kendisinin bir politikacı olduğunu, seveni vardır, sevmeyeni vardır ama üniversitemizle yapılan protokol var. Büyükşehir Belediyesi’nin bu süreçte protokole sadık kalacağına inanıyorum. Sayın Gökçek’e de söyledim, bu süreçte ilgili söylemlerde konuşmalarımızda çok daha dikkatli olunması gerektiğini, tweet’lerini izliyorum. İlk 24 tweet’inde hiçbir şey yoktu ancak 25. tweet’te çok hızlı bir şekilde yaptıklarını söyledi. Onun dışında protokolün dışına çıkan bir şey yok. Ben kendisine de söyledim, ‘Sayın başkanım ilk 24 tweet’iniz çok anlamlıydı, 25’inciye gerek yoktu’ dedim.”

İhraç için isim vermedik

“Hiç isim göndermedik. FETÖ soruşturmasından bir liste gitti ancak Barış İçin Akademisyenler meselesinden bir isim göndermedik. FETÖ’de de ByLock’da kırmızı listede bulunan 5 kişi, hepsi de ÖYP’li, 4 tane de idari personel. Biz diğer listeleri sadece izliyoruz. Kendimiz bir soruşturma yürüttük.”