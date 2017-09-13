ODTÜ tartışmasında mezunlar ikiye bölündü

Orta Doğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ) Rektörlüğü ile Ankara Büyükşehir Belediyesi arasında, ODTÜ ormanından geçirilmesi planlanan otoyol projesi nedeniyle anlaşma sağlanmasının ardından ODTÜ ormanına onlarca iş makinesi ve polisle girilerek, binlerce aracın kesildiği projeye 12 ODTÜ Mezun Derneği destek bildirisi yayınladı.

ODTÜ'de yapımına başlanan yol çalışmasının ardından birçok çevre örgütü ve mezun ağaç kesimine tepki gösterdi. Yapılan işlemlerin hukuksuz olduğunu belirten mezunlara karşı 12 ODTÜ Mezun Derneği ise rektörlüğe destek bildirisi yayınladı.

TIKLAYIN- 125 öğrenci kulübünden ağaç katliamına tepki: Ne sermayenin ne rektörün, ODTÜ bizimdir!

Duvar'dan Serkan Alan'ın haberine göre, “Ülkemizin içinden geçtiği bu hassas dönemde üniversitemizdeki barış ortamını bozacak, üniversitemizi ve yönetimini örseleyecek eylem ve söylemleri uygun bulmuyoruz” ifadelerine yer verilen açıklamada ODTÜ Rektörlüğünün uygulamalarına destek verildiği belirtildi.

Ayrıca bildiride, “Ankara Büyükşehir Belediyesi tarafından ODTÜ Kampüsünün bütünlüğünü bozacak İmar değişikliğine karşı verilecek mücadelede elimizden geleni yapmaya hazır olduğumuzu ve bu konuda ODTÜ Rektörlüğünü sonuna kadar destekleyeceğimizi bildirmek istiyoruz ” ifadelerine yer verildi.

"ODTÜ Rektörlüğüne Destek Bildirisi" başlıklı metine imza atan dernekler şu şekilde:

- Adana

- Antalya

- Denizli

- ODTÜ Ege Mezunlar Derneği

- Eskişehir

- Gaziantep

- İstanbul

- Kıbrıs

- Kocaeli

- Mersin

- Samsun

- ODTÜ MD Mardin Temsilciliği

TIKLAYIN - ODTÜ Mezunları Derneği: ODTÜ'yü talana teslim etmeyeceğiz