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Ankara Büyükşehir Belediyesi ve ODTÜ Rektörlüğü yol konusunda anlaştı

ODTÜ'den geçmesi planlanan yolun proje uygulamasıyla ilgili Ankara Büyükşehir Belediyesi ile ODTÜ Rektörlüğü arasında anlaşma sağlandı

09 Eylül 2017 01:51

Bilkent Şehir Hastanesi’ne ulaşım yolu kapsamında ODTÜ’den geçirilmesi planlanan yol projesinin uygulanması ile ilgili olarak Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığı ve Orta Doğu Teknik Üniversitesi Rektörlüğü arasında anlaşma sağlandı. 

İmzalanan protokole göre; ODTÜ Teknokent Kavşağı ile 1071 Malazgirt Bulvarı arasında bağlantıyı sağlayacak tünelin kampüs alanının üst yüzey bölgesine zarar verilmeksizin yeraltından yapılmasına karar verildi. Protokole göre, tünel projesi Orta Doğu Teknik Üniversitesinin gözetim ve mutabakatı çerçevesinde yürütülecek.

Ağaçlar, ODTÜ'nün göstereceği alanlara dikilecek

Aysel Sabuncu Yaşam Merkezi'nin bulunduğu bölgeden başlayan ve ODTÜ arazisinin sınırına en yakın bölgelerinden geçerek İncek Bulvarı'na ve sonrasında Ankara Çevre Otoyolu'na bağlanacak bulvarın, Jandarma Komutanlığı Hava Radar arazisi bölgesine kadar olan ve ODTÜ alanında kalan 4,8 kilometrelik kısmının yapımına karar verildi.

Proje kapsamında nakledilecek veya kaldırılacak ağaç ve çalı gruplarının 2 katından az olmamak üzere, ODTÜ'nün göstereceği alanlara dikim yapılacak ve yol güzergahının her iki tarafında kalan kısımlar, Ankara Büyükşehir Belediyesince ağaçlandırılacak.

Yol için kullanılan 36 hektarlık alan karşılığı olarak ODTÜ alanına bitişik veya en yakın bölgeden 36 hektardan az olmamak üzere alan, Ankara Valiliğinin koordinasyonunda ODTÜ'ye tahsis edilecek.

 

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