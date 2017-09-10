ODTÜ Mezunları Derneği: ODTÜ'yü talana teslim etmeyeceğiz

Orta Doğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ) arazisinden geçmesi planlanan yol konusunda Ankara Büyükşehir Belediyesi ve ODTÜ Rektörlüğü anlaşma sağladı. Dün gece Ankara’da yol projesi için çevik korumasında iş makineleri ODTÜ ormanlarına girdi.

Konuya ilişkin açıklama yapan ODTÜ Mezunları Derneği, “Yine ne ağızlarından hiç eksik etmedikleri yasalarına uydular, ne milyonlarca Ankaralının çığlıklarına kulak verdiler. Yine yalana sarıldılar, yine eşkıyalık yaptılar!” dedi.

“Üniversitemizi de kentimizi de talana, yağmaya, ranta teslim etmeyeceğiz” diyen ODTÜ Mezunları Derneği’nin açıklamasının tam metni şöyle:

"Biz bu senaryoyu daha önce de görmüştük!

Çok değil birkaç yıl önce yine bir gece yarısı ansızın gelmişler, rant salyalı dozerleriyle ağaçlarımızı kesmişler, ormanlarımızı tüketmişler, bahçelerimizi talan etmişlerdi.

Yine yaptılar!

Yine ne ağızlarından hiç eksik etmedikleri yasalarına uydular, ne milyonlarca Ankaralının çığlıklarına kulak verdiler.

Yine yalana sarıldılar, yine eşkıyalık yaptılar!

Gafillerin kafalarını kuma gömdüğü, sahtekârların gerçeklere sırtını çevirdiği zamanlarda, suçluların en sevdiği saatlerde; on yılların emeğine, alın terine, göz nuruna saldırdılar.

Biz yine oradaydık, köklerinden koparılan ağaçların feryadını bir kez daha içimiz kan ağlayarak duyduk.

Siz o haykırışları duymayın diye, siz o katliamı görmeyin diye bu gece ansızın geldiler. Ama izleri çok sıcak, gelin görün!

Yine de bu senaryoyu değiştirecek gücümüz var. Üniversitemizi de kentimizi de talana, yağmaya, ranta teslim etmeyeceğiz!

Griye karşı yeşili, rant için dökülecek betonlara karşı ağacı, ormanı, doğayı, ölüme karşı yaşamı savunan herkesi 10 Eylül Pazar günü ODTÜ A7 kapısında basın açıklaması yapmak üzere saat 12.00’de ODTÜ Mezunları Derneği Vişnelik Tesisleri’nde yapacağımız Forum’a davet ediyoruz.

ODTÜ’ye Sahip Çıkacağız!”