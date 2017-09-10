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Gençlik Muhalefeti: ODTÜ pazarlık masalarınıza sığmaz!

"Ne Gökçek'in ne rektörün, ODTÜ bizimdir!"

10 Eylül 2017 13:50

Gençlik Muhalefeti tarafından, Ankara Büyükşehir Belediyesine ait 100 iş makinesinin ve 400 kamyonun, ODTÜ arazisine yapılacak yol için üniversite arazisine girip ağaçları kesmeye başlamasına, "Bilinmelidir ki, bütün ülkenin gözünde, Ankara’yı parsel parsel satmasıyla nam salmış Gökçek kadar, pazarlık masasına oturmuş, payını almış atanmış rektör de bu katliamın doğrudan sorumlusudur" denilerek tepki gösterildidi. 

ODTÜ Gençlik Muhalefeti tarafından yapılan yazılı açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"ODTÜ Pazarlık Masalarınıza Sığmaz!"

Yine bir gece karanlığına gizlenerek, peşlerinde katil ordusuyla, Ahmet Atakan’ın ölümünün dördüncü yılında, öc alırcasına ormanımıza saldırdılar. Bilinmelidir ki, bütün ülkenin gözünde, Ankara’yı parsel parsel satmasıyla nam salmış Gökçek kadar, pazarlık masasına oturmuş, payını almış atanmış rektör de bu katliamın doğrudan sorumlusudur. Ankara’nın akciğerlerini, kamu yararı bahanesiyle talan eden akbaba sürüsü ODTÜlülere ve bu memleketin vicdanlı yurttaşlarına hesap vermek zorundadır.

Kamu yararı değil talan hesapları! Kamu yararı 'kamuya ait olanı' ranta açmak değildir! Dün Atatürk Orman Çiftliği’ni, sarayları ve Amerikan elçilikleri uğruna peşkeş çekenlerin; bugün halk sağlığını sermayeye teslim eden şehir hastanelerine yol yapmayı 'kamu yararı' olarak yutturmaya çalışılmasına kargalar bile güler. Kamu yararını düşünenler bozkırı yeşerten ODTÜ’lülerdir; bir gece yarısı korkakça gelip ormanı talan edenler değil!

Biz bu korkuyu tanıyoruz! Biz bu korkuyu ODTÜ AYAKTA’dan tanıyoruz. Biz bu korkuyu 2013 yol direnişinden tanıyoruz. Korkularında haklılar! Dün bir bozkırdan orman yaratanlar; bugün ODTÜ’yü, ODTÜ değerlerini ve o yarattıkları ormanlarını savunmaktan bir adım geri durmayacaktır.

Tüm ODTÜ bileşenleri ve kamuoyunu Ankara’nın akciğerlerini pazarlık masalarında ranta ve talana açan tüm sorumlulardan hesap sormaya çağırıyoruz.

Ne Gökçek'in ne rektörün, ODTÜ bizimdir!


ODTÜ Gençlik Muhalefeti"

 

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