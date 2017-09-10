ODTÜ'de gece yarısı TOMA ve iş makineleriyle ağaç kesimi

ODTÜ arazisine yapılması planlanan yeni yol projeleri için ODTÜ rektörlüğü ile Ankara Büyükşehir Belediyesinin anlaşmasının ardından bugün iş makineleri ODTÜ ormanına girdi. Aysel Sabuncu Yaşam Merkezinden başlayıp İncek Bulvarına bağlanması planlanan bulvar yol için yaklaşık 3000 ağacın kesilmesi planlanıyor. Gün içinde onlarca polis aracı ve TOMA okulun girişinde ve içinde bekledi.

Ozan Çepni’nin Cumhuriyet’teki haberine göre, akşam saaatlerinde ODTÜ arazinde Ankara Büyükşehir Belediyesi’ne ait 100 iş makinesi, 400 kamyon ve yüzlerce polis 4.8 kilometrelik yeni yol çalışmasına ODTÜ Aysel Sabuncu Yaşam Merkezi’nin bulunduğu bölgeden ağaçları keserek başladı.

ODTÜ Mezunlar Derneği Başkanı Seyhan Çamlıgüney, “Bugün ilan etti Rektörlük saat 6’da ve Ankara’da ne kadar dozer varsa 5-6 yerden ODTÜ’ye girdi. Talan başladı. Bizimle konuştukları gibi 40-50 metre değil, büyük bir alan yok ediyor. Hukuksuzlukla karşı karşıyayız. ODTÜ’ye ait tapu bizim üzerimizde ama bir gece ansızın girdiler. Arazimizi işgal ediyorlar. Korkunç bir toz bulutu, araçlar canavar gibi çalışıyor ve yüzlerce polis burada. Polis yolda durmaya bile izin vermiyor. Bu kadar polisin yığılması, durulması mümkün değil. Buna karşı tepki göstereceğiz ancak yaklaşamıyoruz bile. İş makinesine bile yaklaşamıyoruz. Akademik kartlarımızla bile yaklaşamıyoruz. Yürekler acısı. Elimizle tırnağımızla diktiğimiz ağaçları söküyorlar” dedi.

Ne olmuştu?

ODTÜ’den geçmesi planlanan yolun proje uygulamasıyla ilgili Ankara Büyükşehir Belediyesi ile ODTÜ Rektörlüğü arasında anlaşma sağlanmıştı.

Ankara Valiliği’nden yapılan yazılı açıklamaya göre, imzalanan protokolle, ODTÜ Teknokent Kavşağı ile 1071 Malazgirt Bulvarı arasında bağlantıyı sağlayacak tünelin, kampüs alanının üst yüzeyine zarar vermeyecek şekilde yapılması kararlaştırıldı.

Protokolde tünelin giriş ve çıkışındaki kavşak bağlantı alanlarında gerektiğinde aç-kapa imalatları yapılması ve tahribatın minimum seviyede tutulması öngörülüyor. Tünel projesi, ODTÜ’nün gözetim ve mutabakatı çerçevesinde yürütülecek.

Ağaçlar ODTÜ’nün göstereceği alana

Aysel Sabuncu Yaşam Merkezi’nin bulunduğu bölgeden başlayan ve ODTÜ arazisinin sınırına en yakın bölgelerinden geçerek İncek Bulvarı’na ve sonrasında Ankara Çevre Otoyolu’na bağlanacak bulvarın, Jandarma Komutanlığı Hava Radar arazisi bölgesine kadar olan ve ODTÜ alanında kalan 4.8 kilometrelik kısmının yapımına karar verildi.

Proje kapsamında nakledilecek veya kaldırılacak ağaç ve çalı gruplarının 2 katından az olmamak üzere, ODTÜ’nün göstereceği alanlara dikim yapılacak ve yol güzergahının her iki tarafında kalan kısımlar, Ankara Büyükşehir Belediyesince ağaçlandırılacak. Yol için kullanılan 36 hektarlık alan karşılığı olarak ODTÜ alanına bitişik veya en yakın bölgeden 36 hektardan az olmamak üzere alan, Ankara Valiliği’nin koordinasyonunda ODTÜ’ye tahsis edilecek.