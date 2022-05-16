ODTÜ'lülerden mübadeleye dair lirik gösteri; Neresi Sıla Bize, Neresi Gurbet: Bir Mübadele Öyküsü

ODTÜ Türk Halk Bilimi Topluluğu Mezunları’nın ODTÜ Türk Halk Bilimi Topluluğu, Lozan Mübadilleri Vakfı ve ODTÜ Ege Mezunlar Derneğinin destekleriyle hazırladığı, Yunanistan ve Türkiye arasında gerçekleşen nüfus mübadelesini anlatan “Neresi Sıla Bize, Neresi Gurbet: Bir Mübadele Öyküsü” gösterisi İzmir, Eskişehir, İstanbul ve Antalya’nın ardından 20 Mayıs 2022’de ODTÜ Kültür ve Kongre Merkezi, Kemal Kurdaş salonunda sergilenecek.

Türk ve Yunan kültürüne ait müzik ve danslar ile teatral öğeleri bir arada sunan özgün gösteri, mübadeleye maruz bırakılan yüzbinlerce Müslüman ve Ortodoks göçmenin hikâyesini; mübadelenin içinde barındırdığı zorunlu göçü, zamansız ayrılıkları, dostlukları, aşkları, anayurt özlemlerini; her iki kültüre ait danslar ve müzikler eşliğinde mübadele öncesinde ortak kültürün yaşandığı bir kasaba meydanına açılan kapıya asılı “kapı çanı”nın ağzından masalsı bir anlatımla seyircisine aktarıyor.

Senaryo yazarlığını ve yönetmenliğini Levent Balta’nın yaptığı “Neresi Sıla Bize, Neresi Gurbet: Bir Mübadele Öyküsü” gösterisinin tarih danışmanlığını Aydın Adnan Menderes Üniversitesi öğretim üyelerinden Doç.Dr. Tuncay Ercan Sepetcioğlu, Türkçe ve Yunanca ortak türkülerden oluşan repertuarın belirlenmesi ve icraya hazırlanmasını halkbilimi araştırmacısı Ali Fuat Aydın üstleniyor. Yine bu isimler gibi kendisi de THBT’li olan Prof.Dr. Cenk Güray projenin başından beri katılımcı olarak gösteriye destek veriyor.

Aynı zamanda bu yıl Türk Halk Bilimi Topluluğu Mezunları Dönem Sorumlusu da olan Levent Balta gösteri hakkında şunları söyledi: Ülkemizin yine bir komşu ülkeden göç aldığı, pek çok insanın göçe zorlandığı ve istemeden yurtlarından ve evlerinden ayrıldığı bu önemli dönemde siyasal, toplumsal ve kültürel etkileri hala yaşanmakta olan mübadeleyi hatırlatmak, mübadele nedeniyle iki toplumun yaşadığı ortak acıları anlatmak, tüm olumsuzluklara rağmen iki toplum arasında dostluğun ve kardeşliğin mümkün olduğunu göstermek istedik. “NSBNG gösterisi, Nüfus Mübadelesi konusunu işlerken odağına insanı alması, kullandığı yansız tavrı ve iki toplum arasında dostluk köprüsü kurmaya çalışan dili; biri mensuplarımızdan olan Mehmet Divanoğlu’ndan, diğeri ise mübadele araştırmacısı Evangelia Balta’nın kitabından alınan iki gerçek öykünün bir kurguyla iç içe geçmiş hikâyesinin ana omurgasını oluşturduğu gerçek öyküsü nedeniyle her kesim tarafından oldukça beğenildi ve takdirle karşılandı. Bu süreçte güzel bir gelişme de yaşandı ve gösterimizde aşk hikâyelerinden esinlendiğimiz Sabri ve Vasiliki’nin Yunanistan’da yaşayan çocukları ve torunlarıyla tanıştık. Oldukça duygusal anların yaşandığı görüşmemiz sonunda bizleri Yunanistan’a davet ettiler. Umarım bir gün gösterimizi Yunanistan’da da sergileyebiliriz.”

O“Neresi Sıla Bize, Neresi Gurbet: Bir Mübadele Öyküsü” gösterisini izlemek isteyenler davetiyeleri 0532 293 96 24, 0555 313 60 66 numaralı telefonları arayarak edinebilirler.

Orta Doğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ) Türk Halk Bilimi Topluluğu (THBT)

1961 Kasım'ında ODTÜ'nün ilk öğrenci topluluklarından biri olarak kurulan topluluk, halk kültürünün elde olan ve olagelen verilerinin derlenmesi, çağdaş, bilimsel, ileriye dönük yöntemlerle çözümlenmesi, yorumlanması ve bu yolla varılan bulgu ve yapıtların tanıtılması ve yakın çevre olarak iletilmesini ve sunulmasını amaçlamaktadır. Topluluk hakkında daha detaylı bilgiye internet sitesi üzerinden ulaşılabilir: www.thbt.org

ODTÜ THBT Mezunları

ODTÜ Türk Halk Bilimi Topluluğu Mezunları (kendi deyimleri ile Fosiller), ODTÜ THBT ile bir şekilde yolu kesişmiş ve THBT ruhunu yakaladığı için o yoldan ayrılamamış, kalben silinmez bir mühür ile mistik bir biçimde mezun olmuş; Topluluk jargonuyla, Çaylaklıktan Fosilliğe geçmiş kişilerdir. Türkiye’nin ve dünyanın farklı şehirlerinde yaşamakta olan Mezunlar, kendi hazırladıkları etkinlikler ile bir araya gelmekte; tarihsel ve sosyokültürel konuları içeren gösteriler hazırlayıp sunmaktadır. Bu gösterilerden elde edilen gelir, kendi burs fonları aracılığı ile ihtiyacı olan Topluluk üyesi öğrencilerine, Çaylaklara, maddi burs olarak aktarılmaktadır.