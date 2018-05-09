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ODTÜ Devrim Stadyumu 'T A M A M'landı

'TAMAM' kampanyasına ODTÜ ve Boğaziçi Üniversiteli öğrencilerden de destek geldi.

09 Mayıs 2018 21:25

ODTÜ’de yıllardır geleneksel olarak kutlanan Bahar Şenlikleri’nin ilk gününde bir grup öğrenci Devrim Stadyumu’na “TAMAM” yazdı. Boğaziçi Üniversitesi öğrencileri de Fen Edebiyat Fakültesi'ne "TAMAM" yazılı bir pankart astı.

Tribünlerinde 1968'den bu yana ‘DEVRİM’ yazısı bulunan stadyumda bir araya gelen öğrenciler, dün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın “Milletim getirdi. Onlar 'Tamam' derse, kenara çekiliriz" sözleri üzerine başlayan “Tamam mı, devam mı” tartışmasına dahil oldu. ‘TAMAM’ şeklinde yan yana gelen öğrenciler, “ODTÜ ayakta, ‘Tamam’ diyor” diye slogan attı.

Bir kısım Boğaziçi Üniversitesi öğrencisi de 'TAMAM' kampanyasına destek verdi. 12 öğrencisi tutuklu bulunan Boğaziçi Üniversitesi'nde, Güney Kampus'ta bulunan Fen Edebiyat Fakültesi binasının penceresinden 'TAMAM' yazılı bir pankart sarkıtıldı.

Fotoğraf: Aylin Karaca

Cumhurbaşkanı Erdoğan, dün partisinin grup toplantısında yaptığı konuşmada “Milletim getirdi. Onlar 'Tamam' derse, kenara çekiliriz" ifadelerini kullanmıştı. Bunun ardından sosyal medyada yüz binlerce kişi ’tamam’ paylaşımında bulunurken; Erdoğan’ın rakipleri de bu paylaşımlara destek verdi. CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce, İyi Parti'nin adayı Meral Akşener, Saadet Partisi'nin adayı Temel Karamollaoğlu ve HDP'nin adayı ODTÜ Devrim Stadyumu ’T A M A M’landı da ’T A M A M’ paylaşımlarında bulundu.

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