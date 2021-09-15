ODTÜ'de tarih geçtikten sonra başvuru yapan dekanın atamasına tepkiler sürüyor

ODTÜ İİBF Dekanlığı’na, oyların çoğunluğunu alan akademisyen Erkan Erdil yerine, oylamaya katılmayan Prof. Dr. Feride Pınar Acar'ın atanmasına akademisyen, öğrenci ve sendikaların tepkisi sürüyor. Atamaya ilişkin Eğitim-İş Ankara 3 No’lu Şube Başkanı Doğan Dağdelen, "Üniversitelerin özerk, demokratik ve bilimsel yapılar olmasını hazmedemeyen bir zihniyet, akademiyle ve gençlerimizle hesaplaşmaya çalışmaktadır." sözleriyle tepkisini gösterdi.

Cumhuriyet'ten Sefa Uyar'ın haberine göre, Orta Doğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ) İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi (İİBF) Dekanlığı’na, fakültenin öğretim üyeleri tarafından gerçekleştirilen eğilim yoklamasına katılmayan Acar’ın atanması tepki çekti. Eğitim-İş Ankara 3 No’lu Şube Başkanı Dağdelen, fakültedeki öğretim üyelerinin yüzde 90’ının katılımıyla mayısta gerçekleştirilen eğilim yoklamasında Prof. Dr. Erdil’in oyların yüzde 88’ini aldığını; öğretim üyelerinin de yayımladıkları açık mektupla 1994’ten itibaren dekanların eğilim yoklamasıyla belirlendiğini ve bu iradeye destek olunması çağrısında bulunduklarını kaydetti.

"Umudumuz, eğitimcilerde ve dayanışmada"

Dağdelen, mektupta, Erdil’in atanmasının rektörlük tarafından da desteklenmesinin talep edildiğine dikkat çekerek şunları söyledi:

"Ancak YÖK, üniversitenin iradesine saygı göstermek yerine başvuru tarihi geçtikten sonra dekan adaylığı için başvuru dosyası verdiği anlaşılan İşletme Bölümü öğretim üyesi olan Prof. Dr. Feride Pınar Acar’ı dekan olarak atamıştır. Üniversitelerin özerk, demokratik ve bilimsel yapılar olmasını hazmedemeyen; yerleşmiş, ilerici kültürleri olduğu ve aydın yetiştirme fabrikası gibi çalıştığı için ODTÜ ve Boğaziçi gibi üniversiteleri özellikle hedef alan ve ülkenin okumuşlarından ve okuyanlarından korkan bir zihniyet, akademiyle ve gençlerimizle hesaplaşmaya çalışmaktadır."

Boğaziçi Üniversitesi’nde yapılan antidemokratik atamalara dair protestolar sürerken bu kez ülkenin diğer bir köklü üniversitesinin hedef alınmasının başka türlü açıklanabilir bir yanı yok. Bu antidemokratik müdahalelere karşı umudumuz, Atatürk’ün dediği gibi gençlikte, iradesini göstermekten sakınmayan eğitimcilerde ve dayanışmada."