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Politika

ÖDP'den seçim açıklaması: Seçime girmiyoruz, boykot da etmiyoruz

ÖDP'den yapılan açıklamada partinin 7 Haziran'daki seçimlere katılmayacağı, ancak boykot da etmeyeceği belirtildi

06 Nisan 2015 18:53

Özgürlük ve Dayanışma Partisi (ÖDP) tarafından yapılan, 7 Haziran'da yapılacak genel seçimlerle ilgili açıklamada "Partimiz, Haziran Hareketi’nin aldığı karar çerçevesinde AKP ’nin sandıkta geriletilmesi için Haziran ilkelerine sahip çıkan ilerici güçlerle dayanışma içerisinde olacaktır" denildi.

ÖDP Merkez Yürütme Kurulu imzasıyla yayınlanan yazılı açıklamada, ÖDP'nin seçimi boykot etmeyeceği belirtilerek halka oy verme çağrısı yapıldı: "Gezi milyonlarının laiklik, bağımsızlık, özgürlük, barış ve kardeşlik, Kürt sorununun eşit yurttaşlık temelinde çözümünden yana, halkçı-kamucu ekonomi ve adalet talepleri doğrultusunda ilerici güçlere oy vermeye çağırıyor."

ÖDP MYK açıklaması şöyle:

"Partimiz, bu anlayışla 7 Haziran seçimlerinde AKP’yi geriletmeyi ve toplumsal muhalefet güçlerinin yeni bir ülkekurma iradesini ortaklaştıracağı büyük bir Koalisyonun gerçekleştirilmesi önerisini aylar öncesinden yapmıştı. Haziran ilkelerini temel alan bir program etrafında CHP ’den HDP’ye ve sosyalistlere uzanan bir ortaklık içinde seçimlerde blok oluşturma çağrımız bütün çabalarımıza rağmen bizim irademiz dışında gerçekleşememiştir.

ÖDP, sorumluluk anlayışının gereği olarak bu koalisyonun gerçekleşmediği bugünkü koşullarda tüm ilerici, demokrat güçlerin seçim sürecinde dayanışma içerisinde mücadele etmesi noktasında üzerine düşeni yapmaya devam edecektir.

Partimiz, Haziran Hareketi’nin aldığı karar çerçevesinde AKP’nin sandıkta geriletilmesi için Haziran ilkelerine sahip çıkan ilerici güçlerle dayanışma içerisinde olacaktır. Partimiz bu devrimci sorumluluklarının ve dayanışmamızın gereği olarak, yasal olarak katılma hakkımız olmasına rağmen 7 Haziran seçimlerine katılmıyoruz."

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