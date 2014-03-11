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ÖDP: Fethiye ilçe binamız HDP'nin de binasıdır

Muğla'nın Fethiye ilçesinde HDP'ye yönelik saldırılara ilişkin ÖDP, TKP ve BDP tarafından yapılan açıklamalarla HDP ile dayanışma içinde olunacağı belirtildi

11 Mart 2014 14:59

Muğla'nın Fethiye ilçesinde HDP'ye yönelik saldırıların yarattığı gerginlik dün de devam etti. HDP Fethiye İlçe Örgütü tabelasının belediye ve kaymakamlık tarafından indirilmesinin ardından bu sefer de ilçedeki Kürtlere yönelik iş yerleri hedef alındı. ÖDP Fethiye İlçe Başkanı İdem Erman, HDP'nin yanında faşizme karşı olduklarını vurgulayan Erman, "İlçe binamız HDP'nin ilçe binasıdır" dedi. Erman, "ırkçı saldırıları" durdurmak amacıyla sol dayanışma içinde hareket edeceklerini belirtti.

Birgün gazetesinde yer alan haber şöyle:

 

ÖDP: Düşmanlık ekiliyor

 

Eşgenel Başkanlar Alper Taş ve Bilge Seçkin Çetinkaya imzasıyla yapılan açıklamada "HDP’nin siyaset yapma hakkı engellenemez, HDP’ye dönük saldırıları kınıyoruz" denildi.  "Son günlerde HDP’nin yerel seçim çalışmalarına karşı bilinçli ve organize şekilde saldırılar gerçekleştiriliyor” denilen açıklamada “Urla’da, Ordu’da, Giresun’da ve son olarak Fethiye’de gerçekleştirilen saldırılar, günler öncesinden yapılan çağrılarla devletin gözü önünde yapılmıştır. Halklar arasında düşmanlık tohumları eken, barış umutlarını provokasyonlarla ortadan kaldırmaya çalışanlar karşısında ÖDP, HDP ile dayanışma içerisinde olacaktır" ifadelerine yer verildi.

 

TKP: Saldırılar durdurulmalı

 

TKP, son günlerde HDP'ye yönelik saldırılar hakkında bir açıklama yayınladı. Açıklamada saldırılarda sivil unsurlarla devlet görevlilerinin işbirliği içerisinde olduğu belirtilerek, TKP'nin tüm HDP'li yurttaşlarla dayanışma içerisinde olduğu ifade edildi. TKP saldırıların derhal durdurulmasını istedi.

 

BDP: Sorumluları görevden al

 

BDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş Kars’ta yaptığı açıklamada Fethiye’de HDP’ye dönük gerçekleştirilen ırkçı saldırılara tepki göstererek “Çıkıp meydanlarda demokrasi dersi vereceğine Fethiye’deki kaymakamı, belediyeyi görevden al. İnsan etnik kimliğinden dolayı suçlu olur mu? Kusura bakmayın bu ülke hiç kimsenin tapulu malı değildir” sözleriyle Başbakan Erdoğan'ı eleştirdi. Haber Merkezi

 

HDP: Seçimin güvenliği kalmadı

 

HDP Eşgenel Başkanları Sebahat Tuncel ve Ertuğrul Kürkçü ile İstanbul Milletvekili Levent Tüzel İstanbul'da düzenledikleri basın toplantısında  saldırlarla ilgili açıklama yaptı. Bir yıl içerisinde yirminci kez saldırıya uğradıklarını belirten Kürkçü, “HDP için seçim güvenliği kalmamıştır” dedi. Tuncel ise, saldırıların bir merkezden yönetildiğini belirterek, “İçişleri Bakanını açıklama yapmaya davet ediyorum” ifadelerini kullandı.

 

DİSK: İktidar şiddete sürüklüyor

 

DİSK Genel Başkanı Kani Beko, HDP’ye yönelik saldırıları kınayan bir açıklama yaptı. Beko, HDP’ye yönelik Niğde/Aksaray, İzmir/Urla, Ordu, Giresun/Bulancak ve Fethiye’deki saldırılara değinerek yaşananların iktidarın oyunu olduğunu vurguladı. Beko, “Türkiye’de siyaset zeminini şiddet sarmalına çekmeye çalışan anlayışları ve buna çanak tutan iktidarı kınıyoruz!” dedi.

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