HDP'ye saldırı hazırlığı: Terörist yandaşı partiyi Fethiye'den sürme vakti!

İnan Ketenciler

Aksaray ve Ordu’da yaşanan gerginliklerin ardından Muğla’nın Fethiye ilçesinde de HDP'nin yarın yapılacak ilçe örgütü açılış töreni öncesinde yüzlerce kişinin açılışı engellemek için sosyal medya üzerinden organize olduğu ortaya çıktı. T24’e konuşan HDP Fethiye İlçe Meclisi Üyesi adayı Rıza Zıngıl, HDP İlçe Örgütü’nün açılmasının ardından tehdit telefonları aldıklarını belirterek, Facebook üzerinden binden fazla kişinin yarın Salıpazarı’nda toplanıp açılışı engellemek için parti binasına yürüyeceğini söyledi.

HDP Fethiye İlçe Örgütü’nün açılış törenini engellemek isteyen bin 300’den fazla kişi Facebook’ta açılan, “Terörist Yandaşı Partiyi FETHİYEDEN Sürme Vakti” adlı sayfada yarın düzenlenecek yürüyüşe katılacağını bildirdi. Grup, yarın saat 12.00’da Fethiye Salıpazarı Meydanı’nda buluşmaya hazırlanıyor.

'BDP'li p..lerin eş partisi'

Sayfada yer alan, “Bdp li p*çlerin eş partisi Hdp'nin fethiye ayağı olan lafta ilçe seçim binasının 9 mart pazar günü saat 14,00 da açılışını engellemek ve fethiyemizde bu tür grupların kurulmasını engellemek amaçlı protesto ediyor ve toplanıyoruz... TÜM FETHİYE SEVDALILARINI 9 MART PAZAR GÜNÜ SAAT 12:00 DA SALI PAZARI MEYDANINDA BEKLİYORUZ..” ifadeleri dikkat çekti.

'Cehenneme hoş geldin HDP'

Facebook’ta yer alan “FethiyeBook” sayfasından yazılan bir mesajda ise “Fethiye gibi olacağız yarın.. Sevdiklerimize cennet.. Sevmediklerimize cehennem. Cehenneme hoşgeldin HDP..! ...TEPKİ FETHİYEMİZİN TEPKİSİDİR...” ifadeleri kullanıldı.

'1992'de ne güzel temizlemiştik'

Sayfayı beğenen bir kullanıcı da, ilçede 1992 yılındaki Nevruz kutlamalarında Kürt esnafların dükkanlarının tahrip edilmesiyle yaşanan gerginliğe atıfta bulunarak, “1992’deki olaylarda ne guzel temizledik fethiyemizi, onun ekmegini cocuklarimiz ve genclerimiz yiyorlar. soyle bi marmarise veya bodruma git. Ne demek istedigimi anlarsin” yazdı.

Tehdit telefonları alıyoruz

Açılış öncesinde T24’e konuşan HDP Fethiye İlçe Meclisi Üyesi adayı Rıza Zılgın, “Örgütümüzün faaliyete geçmesinden itibaren tehdit telefonları alıyoruz. İlçe Örgütü’nün bulunduğu binanın sahibi daireyi boşaltmamızı istedi. Yarınki açılışla ilgili güvenlik güçlerine haber verdik. Gerekli önlemleri aldıklarını söylediler, ancak ne kadar güvenebileceğimizi bilmiyoruz. Diğer siyasi partilerden destek istedik ancak yalnızca ÖDP’den destek mesajı geldi. Ancak ne olursa olsun, açılışı gerçekleştirme konusunda kararlıyız” dedi.

Aksaray'da 5 bin kişi saldırmıştı

Aksaray’da da HDP Eş Başkanı Sabahat Tuncel'in 4 Mart’ta katıldığı tören sırasında çıkan olaylarda partinin seçim otobüsü taşlanmıştı. Yaklaşık 5 bin kişi HDP İl Başkanlığı binasına saldırı girişiminde bulunmuş, BDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş, “Protesto da bir haktır. İnsanlar bize oy vermeyebilir, desteklemeyebilir, protesto edebilir. Araçlarımızı, oradaki adaylarımızı, HDP eş genel başkanlarını, parti yöneticilerini fiziki saldırıya lince varıncaya kadar şiddet ve baskıyla terörize etmeye çalışırlarsa ve devlet de korumayacaksa herkes bilsin bu halk sahipsiz değildir. Haftalardır bu saldırılar konusunda Hükümeti uyarıyoruz. Tedbir almak yerine alttan kışkırtarak, bu halkı sindirmeye çalışıyorlar” açıklamasında bulunmuştu.

HDP’lilere yönelik tepkiler Aksaray’la sınırlı kalmamış, Urla, Beykoz, Karşıyaka ve Ordu’da da benzer gerginlikler yaşanmıştı.