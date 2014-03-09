Fethiye'de HDP tabelası kaymakam talimatıyla indirildi, Türk bayrağı asıldı

Fethiye'de internet üzerinden organize olan grubun HDP ilçe binasına saldırısını ve yakma girişimini engellemeyen kentin mülki amirleri çareyi HDP tabelasını indirmekte buldu. Fethiye Kaymakamı Ekrem Çalık, Belediye Başkanı Behçet Saatcı ve Garnizon Komutanı, 500 kişilik grubun isteği doğrultusunda HDP tabelasını itfaiye araçlarına indirterek yerine Türk bayrağı astı.

DİHA’da yer alan habere göre, HDP'nin Muğla'nın Fethiye ilçesinde bugün yapacağı ilçe örgütü binası açılışı öncesinde sosyal medya üzerinden saldırı örgütleyerek, ilçe merkezinde bulunan Salı Pazarı Meydan'ında toplanan 500 kişilik grup ardından ilçe binasına yürüdü.

İlçe binasının bulunduğu Dispanser Caddesi'nde kurulan polis barikatı önüne gelen grup, burada güvenlik önlemi alan polislere, "Vatan hainlerini niye koruyorsunuz?" dedi. Polis taşkınlık yapan gruba biber gazıyla müdahale etti. Müdahalenin ardından grup tekrar toplandı. Ardından gruplar, ilçe binasına asılı HDP tabelasının indirilmesi için polise yarım saat süre vererek, bu sürede tabelanın indirilmemesi durumunda ilçe binasını basıp ve yakacaklarını söyledi.

Küçük çaplı yangın çıktı

Verilen yarım saatlik sürede polis barikatı önünde bekleyişlerini sürdüren ve giderek sayıları artan gruplar, sık sık, "Burası Fethiye buradan çıkış yok" , "Mustafa Kemal'in askerleriyiz", "Fethiye ovası bozkurt yuvası"nın yanı sıra HDP ve PKK aleyhine sloganlar attı. İlçe tabelasının indirilmemesi üzerine gruplar, ilçe binasının bulunduğu pasajın karşısında binaya geçerek burada kiremitlerle parti binasının camlarını ve tabelasını kırdı. Ardından gruptan 10 kişi, parti binasına girerek, binayı ateşe vermeye çalıştı. Bu sırada küçük çaplı yangın çıktı.

Kaymakam grupla görüştü

Olay yerine giden Fethiye Kaymakamı Ekrem Çalık, Belediye Başkanı Behçet Saatcı ve Garnizon Komutanı gruplarla bir görüşme gerçekleştirdi. Kaymakam Çalık’ın, gruba "Tabelayı indirip, Türk bayrağı asacağım" sözü vermesi dikkat çekti. Gruplar dağılmayınca bu defa devreye Demokrat Partili (DP) Fethiye Belediye Başkanı Behçet Saatcı ise, "Tamam sizin istediğiniz gibi olacak itfaiye gelip tabelayı indirip yerine Türk bayrağını asacak" dedi.

İtfaiye tabelayı indirdi

Kısa bir süre sonra ilçe binası önüne gelen Fethiye Belediyesi’ne ait itfaiye aracı, ilçe binasına asılı HDP tabelasını merdiven aracılığıyla indirdi. İtfaiye erleri parti tabelasını aşağıya atarken, grupta yer alan bazı kişiler, HDP tabelasını alıp parçalamak istedi. Bu gruba müdahale eden çevik kuvvet polisleri, tabelayı saldırganlardan alarak, bilinmeyen bir yere götürdü. Ardından itfaiye erleri, HDP binasına iki Türk bayrağı astı. Bu sırada grup İstiklal Marşı okudu. Öte yandan parti binasını bayrak asıldığı sırada akrep tipi zırhlı araç üzerinde bulanan bir polisin poz vermesi dikkat çekti.

Bir kişiye linç girişimi

Grup daha sonra, çevik kuvvet aracında HDP'lilerin olduğu ileri sürerek, taş ve sopalarla araca saldırdı. Polis saldırgan gruba gaz bombası ve biber gazıyla müdahale etti. Saldıra bir polis memuru yaralandı. Bir araç da Türk bayrağı olmadığı gerekçesiyle grubun saldırısına uğradı.

Öte yandan olay ilgili hiç bir saldırganın gözaltına alınmaması dikkat çekti.

Bu arada ilçede gerginlik akşam saatlerinde de sürerken, Kürt esnaflara ait bazı işyerlerinin tahrip edildiği öne sürüldü.