T24 LogoT24 Logo
Gündem

Fethiye'de HDP tabelası kaymakam talimatıyla indirildi, Türk bayrağı asıldı

Facebook üzerinden organize olan bir grup, Fethiye'de HDP'ye saldırı düzenledi. İtfaiye erleri, kaymakam talimatıyla HDP tabelasını indirdi, yerine Türk bayrağı astı

09 Mart 2014 18:16

Fethiye'de internet üzerinden organize olan grubun HDP ilçe binasına saldırısını ve yakma girişimini engellemeyen kentin mülki amirleri çareyi HDP tabelasını indirmekte buldu. Fethiye Kaymakamı Ekrem Çalık, Belediye Başkanı Behçet Saatcı ve Garnizon Komutanı, 500 kişilik grubun isteği doğrultusunda HDP tabelasını itfaiye araçlarına indirterek yerine Türk bayrağı astı.

DİHA’da yer alan habere göre, HDP'nin Muğla'nın Fethiye ilçesinde bugün yapacağı ilçe örgütü binası açılışı öncesinde sosyal medya üzerinden saldırı örgütleyerek, ilçe merkezinde bulunan Salı Pazarı Meydan'ında toplanan 500 kişilik grup ardından ilçe binasına yürüdü.

İlçe binasının bulunduğu Dispanser Caddesi'nde kurulan polis barikatı önüne gelen grup, burada güvenlik önlemi alan polislere, "Vatan hainlerini niye koruyorsunuz?" dedi. Polis taşkınlık yapan gruba biber gazıyla müdahale etti. Müdahalenin ardından grup tekrar toplandı. Ardından gruplar, ilçe binasına asılı HDP tabelasının indirilmesi için polise yarım saat süre vererek, bu sürede tabelanın indirilmemesi durumunda ilçe binasını basıp ve yakacaklarını söyledi.

 

Küçük çaplı yangın çıktı

 

Verilen yarım saatlik sürede polis barikatı önünde bekleyişlerini sürdüren ve giderek sayıları artan gruplar, sık sık, "Burası Fethiye buradan çıkış yok" , "Mustafa Kemal'in askerleriyiz", "Fethiye ovası bozkurt yuvası"nın yanı sıra HDP ve PKK aleyhine sloganlar attı. İlçe tabelasının indirilmemesi üzerine gruplar, ilçe binasının bulunduğu pasajın karşısında binaya geçerek burada kiremitlerle parti binasının camlarını ve tabelasını kırdı. Ardından gruptan 10 kişi, parti binasına girerek, binayı ateşe vermeye çalıştı. Bu sırada küçük çaplı yangın çıktı.

 

Kaymakam grupla görüştü

 

Olay yerine giden Fethiye Kaymakamı Ekrem Çalık, Belediye Başkanı Behçet Saatcı ve Garnizon Komutanı gruplarla bir görüşme gerçekleştirdi. Kaymakam Çalık’ın, gruba "Tabelayı indirip, Türk bayrağı asacağım" sözü vermesi dikkat çekti. Gruplar dağılmayınca bu defa devreye Demokrat Partili (DP) Fethiye Belediye Başkanı Behçet Saatcı ise, "Tamam sizin istediğiniz gibi olacak itfaiye gelip tabelayı indirip yerine Türk bayrağını asacak" dedi.

 

İtfaiye tabelayı indirdi

 

Kısa bir süre sonra ilçe binası önüne gelen Fethiye Belediyesi’ne ait itfaiye aracı, ilçe binasına asılı HDP tabelasını merdiven aracılığıyla indirdi. İtfaiye erleri parti tabelasını aşağıya atarken, grupta yer alan bazı kişiler, HDP tabelasını alıp parçalamak istedi. Bu gruba müdahale eden çevik kuvvet polisleri, tabelayı saldırganlardan alarak, bilinmeyen bir yere götürdü. Ardından itfaiye erleri, HDP binasına iki Türk bayrağı astı. Bu sırada grup İstiklal Marşı okudu. Öte yandan parti binasını bayrak asıldığı sırada akrep tipi zırhlı araç üzerinde bulanan bir polisin poz vermesi dikkat çekti.

 

Bir kişiye linç girişimi

 

Grup daha sonra, çevik kuvvet aracında HDP'lilerin olduğu ileri sürerek, taş ve sopalarla araca saldırdı. Polis saldırgan gruba gaz bombası ve biber gazıyla müdahale etti. Saldıra bir polis memuru yaralandı. Bir araç da Türk bayrağı olmadığı gerekçesiyle grubun saldırısına uğradı.

Öte yandan olay ilgili hiç bir saldırganın gözaltına alınmaması dikkat çekti.

Bu arada ilçede gerginlik akşam saatlerinde de sürerken, Kürt esnaflara ait bazı işyerlerinin tahrip edildiği öne sürüldü.

 

ETİKETLER

fethiyehdpsaldırıbdphaber

İlgili Haberler

HDP'ye saldırı hazırlığı: Terörist yandaşı partiyi Fethiye'den sürme vakti!

HDP Fethiye İlçe Meclisi Üyesi adayı Rıza Zıngıl: Ölüm tehditleri alıyoruz, ev sahibi bizi atmak istiyor. Ne olursa olsun açılışı yapacağız

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Libya tezkeresi Türk-Rus ilişkilerini nasıl etkiler?...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Kanal İstanbul güzergâhı havadan görüntülendi...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Sabiha Gökçen Havalimanı'nda uçağın pistten çıkmasının ardından seferler yarın 06.00'ya...

İranlı General Süleymani'nin cenazesinde izdiham: Ölü sayısı 50'ye yükseldi...

Şişli'de hastane önünde ünlü çiftin oğlu 'yanlışlıkla' öldürüldü...

İran, Irak'taki ABD üslerini vurdu...

Çiğdem Toker, Kanal İstanbul güzergâhında en büyük araziye sahip üç...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24