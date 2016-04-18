Ödenemeyen borçlar 50 milyar dolara ulaştı

Tahvil borcunu zamanında ödeyemeyen şirket sayısı küresel krizden bu yana en yüksek seviyeye çıktı. Temerrüde düşen borç miktarı yıl başından bu yana 50 milyar dolara ulaştı.

BusinessHT’nin haberine göre, temerrüde düşen şirket sayısında büyük artışın arkasında emtia fiyatlarındaki düşüş var. Standard&Poor's verilerine göre, geçen hafta beş şirketin daha temerrüde düşmesiyle, yılbaşından bu yana tahvil borcunu zamanında ödeyemeyen şirket sayısı 46'ya yükseldi.

Temerrütlerin yaklaşık yarısı yavaşlayan büyüme ve temel metaller ve petrole azalan talebin etkisiyle emtia fiyatlarında görülen sert düşüş yüzünden büyük baskı altında olan enerji ve maden sektörlerinde görüldü.

S&P analistlerinde Diane Vazza, "Düşük petrol fiyatları, Fed'in dokuz yılından ardından ilk kez sıkılaşmaya gitmesi ve yavaşlayan küresel büyümenin yarattığı stress önümüzdeki 12 ay içinde daha fazla temerrüt görülmesine sebep olacaktır" dedi.