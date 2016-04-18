T24 LogoT24 Logo
Ekonomi

Ödenemeyen borçlar 50 milyar dolara ulaştı

Borçlarını ödeyemeyen şirket sayısı küresel krizden bu yana en yüksek seviyede

18 Nisan 2016 12:20

Tahvil borcunu zamanında ödeyemeyen şirket sayısı küresel krizden bu yana en yüksek seviyeye çıktı. Temerrüde düşen borç miktarı yıl başından bu yana 50 milyar dolara ulaştı.

BusinessHT’nin haberine göre, temerrüde düşen şirket sayısında büyük artışın arkasında emtia fiyatlarındaki düşüş var. Standard&Poor's verilerine göre, geçen hafta beş şirketin daha temerrüde düşmesiyle, yılbaşından bu yana tahvil borcunu zamanında ödeyemeyen şirket sayısı 46'ya yükseldi.

Temerrütlerin yaklaşık yarısı yavaşlayan büyüme ve temel metaller ve petrole azalan talebin etkisiyle emtia fiyatlarında görülen sert düşüş yüzünden büyük baskı altında olan enerji ve maden sektörlerinde görüldü.

S&P analistlerinde Diane Vazza, "Düşük petrol fiyatları, Fed'in dokuz yılından ardından ilk kez sıkılaşmaya gitmesi ve yavaşlayan küresel büyümenin yarattığı stress önümüzdeki 12 ay içinde daha fazla temerrüt görülmesine sebep olacaktır" dedi.

ETİKETLER

borçtemerrüdStandard and Poors

İlgili Haberler

OECD'den küresel borç krizi uyarısı: 2007'den daha kötüsü geliyor!

OECD İstişare Komitesi Başkanı William White: Ekonomik durgunlukla savaşacak cephanemiz kalmadı

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya lideri Putin’le görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan Libya’da frene bastı...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Sabah yazarından ‘bekârlık’ vergisi önerisi: Çocuk yapma, kedi sev, dizi...

5 belediye başkanı AKP'ye katıldı...

Wikipedia erişime açıldı ...

Sırrı Süreyya Önder: Davutoğlu’na ‘görüşlerin ergen imam hatipli kafası’ dedim...

Belediyeler Kongresi’nin programı değiştirildi; Erdoğan'ın elinden ödül alacak olan...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24