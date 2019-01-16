Ödemiş'ten çıkarılıp götürülen 633 tarihi eser, topraklarına geri getirildi

Yüksel BALCI/ÖDEMİŞ (İzmir), (DHA)- İZMİR\'in Ödemiş ilçesi ve çevresindeki kaçak kazılarda çıkarılıp, koleksiyonerler tarafından Efes, Çeşme ve İzmir Arkeoloji Müzesi\'ne götürüldüğü ortaya çıkan 633 parça tarihi eser, ait olduğu topraklara getirildi. Eserlerin, gerekli düzenlemenin yapılmasının ardından, Ödemiş Müzesi\'nde sergileneceği bildirildi.

Ödemiş Kaymakamı Kasım Fikret Dayıoğlu, \'Küçük Menderes\'in Büyük Mirası\' adı altında düzenlediği basın toplantısı ile ilçeye ait olduğu belirlenip, uzun uğraşlar sonucunda Efes, Çeşme ve İzmir Arkeoloji Müzeleri\'nden getirilen altın yaldızlı gümüş vazo, bronz tıp aletleri, ip eğirmede kullanılan iğ, küpe, yüzük gibi altın takılar, altın göz ve ağız bantları gibi toplam 633 parça tarihi eser hakkında bilgi verdi. Kaymakam Dayıoğlu, konuşmasına Ödemiş\'in eseri olmakla birlikte, başka müzelerde sergilenen birtakım eserlerin tekrar Ödemiş Müzesi\'ne kazandırılmasının kendileri için büyük önem taşıdığını söyledi. Kaymakam Dayıoğlu, \"Ödemiş\'in kırsal Yusufdere Mahallesi\'nde 2 bin 500 yıllık yığma bir mezar tepesi (tümülüs) bulunmaktadır. Burası 40 metre çapında 14 yüksekliğindedir. Burada bulunan eski eserler defineciler tarafından 1990\'lı yıllarda tahrip edilmiştir. Ödemiş Müze Müdürlüğü\'ne yapılan bir ihbar neticesinde, kurtarma kazıları yapıldı. Tümülüse girildi. Tümülüsün kırılıp tahrip edildiği, içerisinde elimizde bulunan resimlerdeki eserlerin olmadığı görüldü. Daha sonra, bir detay araştırması için Müze Müdürlüğü tarafından, Kültür ve Turizm Bakanlığı\'ndan bir kazı izni daha alındı. Burada devam niteliğinde bir kazı daha yapıldı. Kazıda elenen topraktan altın yapraklar ve seramik parçalarının bir kısmı bulundu. Bulunan bu eserler müzeye getirildi\" dedi.

Ödemiş Müze Müdürü Feride Kat\'ın Efes Arkeoloji Müzesi\'nde çalıştığı dönemde burada gördüğü Küçük Menderes Havzası\'nda bulunan tarihi eserlerin de ait olduğu topraklara, Ödemiş\'e getirilmesi için Kültür ve Turizm Bakanlığı nezdinde girişimlerde bulunulduğunu da belirten Kaymakam Dayıoğlu, \"Girişimler sonucunda buradaki Küçük Menderes\'e, özellikle Ödemiş\'e ait tarihi eserler de müzemize getirildi. Ardından bu defa, tümülüste yapılan çalışmalarda bulunan seramik parçalarının eşleştirmesinin yapılması için Bakanlıktan alınan izinle eşleştirme yapıldı. Eşleştirme sonucunda Ödemiş\'teki seramiklerin üzerindeki kırığa tıpatıp uyduğu tespit edildi. Daha sonra buradaki eserlerin bir kısmının da Çeşme ve İzmir Arkeoloji Müzesi\'nde olduğu ihbarı yapıldı. Buradaki eserlerin de eşleştirmeleri yapıldı. Bu eserlerin de eşleştirme sonucu Ödemiş\'e ait olduğu belirlendi\" diye konuştu.

İncelemelerden sonra, tümülüste bulunan parçaların buradakilerle eşleştiği görülünce, bulunan tüm eserlerin aslında Ödemiş\'te yapılan kaçak kazılardan sonra, koleksiyoncular tarafından toplanıp Efes, Çeşme ve İzmir Arkeoloji Müzesi\'ne götürüldüğünün ortaya çıktığını vurgulayan Kaymakam Dayıoğlu, şunları kaydetti:

\"Kültür ve Turizm Bakanlığı\'nın bir projesi vardı, \'Eserler yerinde sergilensin\' diye. Müze Müdürümüz Feride Hanım, bu konuyla ilgili de çalışma başlattı. Ödemiş\'ten götürüldüğü tespit edilen söz konusu bu eserler Ödemiş Müzesi\'ne getirilmiş durumda. Ancak, şu an bunları sergilemiyoruz. Sergileyebilmek için bunlarla ilgili teşhir düzenlemesi yapılması lazım. Bakanlıktan, konuyla ilgili ödenek talep edildi ve ödenek geldikten sonra bunların sergilenmeye başlanacak.\"

Ödemiş\'e ait olduğu belirlenen tarihi eserlerden 627\'sinin Efes Arkeoloji Müzesi, 4\'ünün Çeşme Arkeoloji Müzesi, 2\'sinin de İzmir Arkeoloji Müzesi\'nden getirildiği bildirildi.



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