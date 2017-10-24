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Sağlık

Ödemiş'te bisikletli doktordan evde bakım tedavisi

Yüksel BALCI/ÖDEMİŞ (İzmir), (DHA)- İZMİR'in Ödemiş İlçesi'nde evde sağlık hizmeti veren Devlet Hastanesi'nde görevli  37 yaşındaki Dr

24 Ekim 2017 16:24

Yüksel BALCI/ÖDEMİŞ (İzmir), (DHA)- İZMİR\'in Ödemiş İlçesi\'nde evde sağlık hizmeti veren Devlet Hastanesi\'nde görevli  37 yaşındaki Dr. Ümit Yavuz, hastalarına bisikletiyle giderek daha hızlı ulaşım sağlıyor.
Ödemiş Devlet Hastanesi\'nde çalışan Dr. Ümit Yavuz, evde sağlık hizmeti vereceği yatağa bağımlı hastalara bisikletiyle ulaşarak farklılık yaratıyor. 4 yıldan bu yana evde sağlık hizmeti verdiğini söyleyen Yavuz, daha önce kendi bisikletiyle ev ziyaretleri gerçekleştirdiğini daha sonra hastane yöneticilerinin desteğiyle kendisine demirbaşa kayıtlı bisiklet verildiğini belirtti. Başına kaskını takıp özel elbiselerini giyen ve tıbbi malzemelerinin bulunduğu çantasını alan Dr. Yavuz, Hürriyet  Mahallesi\'nde oturan evde bakım hastası Emine Baybaş\'ın evini ziyaret etti. Aynı zamanda bisiklet gönüllüsü olduğunu ifade eden Dr. Yavuz, şöyle dedi:
\"Bisiklet ile ulaşım özellikle trafiğin yoğun olduğu saatlerde daha hızlı ve etkili oluyor. Aynı zamanda bisiklet sporu ile ilgilendiğim için günlük antrenmanımı yapmış oluyorum. Çevreci bir yöntem ve hastaların da çok ilgisini çekiyor. İlçe içinde sürekli bisikletle gezdiğimi görenler beni tanımaya başladı. Hastalarıma daha hızlı ulaşabiliyorum.\"
Ödemiş Devlet Hastanesi Başhekimi Ömer Koçak, Ödemiş\'in düz bir arazi olduğunu hatırlatarak ulaşımın çoğunlukla bisiklet ve motosikletle sağlandığını söyledi. Koçak park sorunu olmamasının da avantaj sağladığını kaydetti.

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