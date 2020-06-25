Odatv yazarı Yavuz: Antalya’da imara açılan parsellerden biri iktidara yakın iş adamlarına, diğerinin üçte biri eski CHP lideri Deniz Baykal’a ait

Odatv yazarı Yusuf Yavuz, “Geçtiğimiz ay villa ve lüks otellerle kaplı bölgede çıkan yangınla gündeme gelen Kaş-Çukurbağ Yarımadası ile Limanağzı bölgesini kapsayan 1/25 bin ölçekli Nazım İmar Planı Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nca onaylanarak askıya çıkarıldı. Antalya’nın Kaş ilçesindeki doğal sit alanı statüsünde bulunan Çukurbağ Yarımadası’nda iki büyük parsel ‘eko-turizm’ niteliği verilerek imara açıldı. İmara açılan parsellerden biri iktidara yakın iş adamlarına, diğerinin üçte biri ise eski CHP lideri Deniz Baykal’a ait…” iddiasında bulundu.

"İki parsel hem iktidar yandaşlarının hem de Baykal ve yakınlarının beklentisini karşılayacak şekilde imara açılmış oldu"

Yavuz, “Doğal sit alanı statüsündeki Çukurbağ Yarımadası’nın yapılaşmadan korunmuş kesimlerinde iki ayrı bölgenin yapılaşmaya açılması dikkat çekiyor. Planda ‘Ekolojik Turizm’ alanı olarak ayrılan parsellerde biri, İnceboğaz Mevkii’nde yer alan ve Cumhurbaşkanı Erdoğan’a yakınlığı ile tanınan Cihan Kamer ile Hasan Doğan ailesinin 2007 yılında satın aldıkları 119 dekarlık zeytinlik arazi. Zeytinlik vasfı değiştirilerek, ‘tarla’ olarak tapuya kaydettirilen ve ardından İstanbul-Üsküdar merkezli bir ambalaj firmasına devredilen yarımadadaki araziye villalar inşa edilebilecek. Çukurbağ Yarımadası’nın batısında yer alan ikinci ‘Eko-Turizm’ nitelikli parselin üçte biri olan 16 bin metrekarelik kısmı eski CHP lideri ve Antalya Milletvekili Deniz Baykal’a, aynı ölçüdeki bir diğer hissesi de Baykal’ın akrabası olan bir iş adamına ait. Kaş’ta uzun yıllardır tartışma konusu olan yarımadadaki bu iki parsel, böylece hem iktidar yandaşlarının hem de ana muhalefet partisinin eski lideri ve yakınlarının beklentisini karşılayacak şekilde imara açılmış oldu. İmar rantı yüksek olan Çukurbağ Yarımadas'nda 1500 metrekarelik imarlı bir parselin fiyatı yaklaşık 300 bin Avro’ya alıcı buluyor.” düşüncesini dile getirdi.

"Araziler yerli sahipleri tarafından 'nüfuzlu' kişilere satıldı"

Yavuz yazısında şunları kaydetti:

“Yıllar önce yarımadada zeytincilik yapan ya da kayalık arazilerin arasındaki küçük toprak parçalarında tarımsal üretim yapan yerli halkın arazileri ise hem orman ile süren sınır davaları hem de bölgenin doğal sit alanı olmasından dolayı yapılaşmaya açılmadı. AGC’nin geçmişte mevzi imar planı yaptırarak yapılaşmaya açtırdığı bölge dışında kalan araziler, zamanla yerli sahipleri tarafından ‘nüfuzlu’ kişilere satıldı.

İşte o arazilerden biri de Çukurbağ Yarımadası’nın Kaş ilçe merkezine en yakın kısmında yer alan yaklaşık 150 dekarlık zeytinlikti. Kaş Kamping ile İnceboğaz arasındaki bölgeyi kapsayan bu arazi, 2007 yılında dönemin Başbakanı Recep Tayyip Erdoğan’a yakınlığı ile kamuoyunun gündemine gelen isimler tarafından satın alındı.

"Satın alınan arazi eski TFF Başkanı Hasan Doğan'ın oğlu adına kaydedildi"

Satın alınan arazi, Futbol Federasyonu Eski Başkanı Hasan Doğan’ın oğlu Selim Doğan adına kaydedildi. İddiaya göre bir dönem Erdoğan’ın çocuklarıyla ortak mücevher işi yaptığı ortaya çıkan Atasay Kuyumculuk’un sahibi Cihan Kamer ve Erdoğan’ın çocuklarına burs verdiği iddia edilen Ramsey’in sahibi Remzi Gür’ün adının geçtiği arazi satışını, Erdoğan’a yakın olan ve Antalya ile Burdur’da yatırımları bulunan bir başka iş insanı takip etti.

Yaklaşık 6 milyon Avro’ya satın alındığı öne sürülen zeytinlik arazinin imara açılabilmesinin önünde hem sit alanı hem de zeytinlik gibi engeller vardı. Bu haliyle imara açılması olanaksız olan arazinin niteliğinin değiştirilmesi için, bakanlardan üst düzey bürokratlara uzanan görüşmeleri de içeren uzun bir süreç başladı. Bu arada arazinin arkeolojik sit alanı olan 30 dekarlık kısmı, hazineye ait bir başka araziyle takas edilmek üzere ayrıldı. Ardından ise kalan kısmının imara açılması için hummalı bir çalışma başlatıldı. Geriye kalan yaklaşık 120 dekarlık arazinin imara açılmasının önünde engel olarak görülen ‘zeytinli tarla’ niteliğinin değiştirilmesi ve tapu kaydına ‘tarla’ olarak işlenmesi için 15 Ağustos 2014 tarihinde dönemin Kaş İlçe Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü’ne başvuru yapıldı. İlçe tarım müdürlüğü, 25 Ağustos 2014 tarihinde başvuruya verdiği resmi yanıtta, talep edilen cins değişikliğinin uygun görülmediğini bildirdi.

Ancak bu yanıtın ardından iddialara göre dönemin AKP’li Belediye Başkanı Halil Kocaer devreye girdi ve Kaş İlçe Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü’ne yeni bir başvuru daha yapıldı. Bu kez siyasi baskılar sonuç verdi ve bir ay önce uygun görülmeyen zeytinlik arazinin vasıf değişikliği uygun bulundu. Dönemin Kaş Tarım İlçe Müdürü Gökhan Göktaş imzasıyla 24 Eylül 2014 tarihinde verilen yanıtta, arazinin cins değişikliğiyle ilgili talebin ‘uygun’ bulunduğu kaydedildi.

"Selim Doğan'ın parseli Kısıklı merkezli bir ambalaj firmasına devredildi"

Dönemin Bakanı Faruk Çelik’in iptal edildiğini açıkladığı zeytinlik araziyi imara açma girişiminin doğru olmadığı ortaya çıktı. Kaş’ın betonlaşmadan korunmuş son doğal alanlarından biri olan ve Yunanistan’ın Meis adasına bakan deniz kıyısındaki arazinin tapu kayıtlarına bakıldığında geçmişte ‘zeytinli tarla’ olan vasfının ‘tarla’ olarak değiştirildiği ve tapuya bu şekliyle kaydedildi. İddiaya göre geçmişte Selim Doğan adına kayıtlı olan söz konusu parsel, İstanbul-Üsküdar (Kısıklı) merkezli bir ambalaj firmasına devredildi. Firmanın adı, Kösdağ Ambalaj Ürünleri Ticaret A.Ş. Kurucusu ise Ahmet Hasan Kösdağ. Ülker Grubuyla da ticari ilişkileri olduğu bilinen Kösdağ’ın ambalaja yönelik başka yatırımları da bulunuyor.

Çukurbağ Yarımadası’nda imara açılan iki büyük parselden biri de eski CHP lideri ve Antalya Milletvekili Deniz Baykal’ın hissedarı olduğu arazinin bulunduğu bölgede yer alıyor. Deniz Baykal’ın Kaş’taki arazisinin varlığı yıllardır yerel halk tarafından biliniyor. Ancak arazinin sit alanı ve zeytinlik vasfında olması imara açılmasına engel oluyordu. Baykal’ın, Kaş’taki arazisiyle ilgili eski Çevre ve Şehircilik Bakanı Erdoğan Bayraktar ile telefon konuşması yaparak ‘ricacı’ olduğu da ortaya çıkmıştı. Eski Bakan Bayraktar’ın, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Mekânsal Planlama Genel Müdürü Mehmet Ali Kahraman ile yaptığı iddia edilen bir telefon konuşması yasal dinlemelere takılmış, bu konuşmanın deşifreleri ise 4 bakan hakkında hazırlanan 17-25 Aralık fezlekelerinin eklerinde yer almıştı.

"Baykal 2006'daki mal varlığında Kaş'taki arazilere de yer vermişti"

Deniz Baykal, 2006’da mal varlığını açıkladığı sırada ‘Tarla ve araziler’ başlığı altında Kaş’taki arazilerine de yer vermişti. Siyaseten yasaklı olduğu ve kamu görevi yapmadığı bir dönemde, 15 Mart 1983 tarihinde Kaş’tan 16 dekar zeytinli tarla niteliğinde arazi aldığını belirten Baykal, bunun için 1 milyon lira ödediğini belirtmişti.

Yeni planda ‘eko turizm’ niteliği verilerek yapılaşmaya açılan zeytinlik arazinin bulunduğu parsel yaklaşık 50 bin metrekare. Tapu kayıtlarına göre dört kişiye ait olan parselin 16.656 metrekaresi Deniz Baykal’a aynı büyüklükteki diğer bir hissesi de Selçuk Akıltopu’na ait. Geri kalanı ise Süreyya Tomruk ve Hüseyin Yazıcı arasında bölünmüş. Söz konusu parselde yeniden kadastro düzeltme çalışması yapılarak arazinin ada parsel numaralarında değişikliğe gidilmesi dikkat çekiyor. Buna göre daha önce 47 ada 19 parsel olarak kayıtlı olan arazide sınır düzeltme işlemi yapılarak 6 Eylül 2018 tarihinde son haliyle tescil edilerek 209 ada 20 parsel olarak kaydı yenilenmiş.

Baykal'ın kızı Aslı Baykal: Bilgi sahibi değilim

Konuyla ilgili bilgisine başvurduğumuz Deniz Baykal’ın kızı Prof. Dr. Aslı Baykal, imar planı hakkında hiçbir bilgisinin olmadığını dile getirdi. Yarımada iktidara yakın iş adamlarına ait arazinin imara açılabilmesi için Deniz Baykal’ın arazisinin de pazarlık unsuru olarak kullanıldığı ve bu şekilde imara açıldığı yönündeki iddialara ilişkin görüşünü de sorduğumuz Aslı Baykal, bu konularda da bilgi sahibi olmadığını kaydetti.

Yazının devamı için tıklayın