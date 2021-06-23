Odatv yazarı Menteş: Bakan Selçuk'un kardeşi, okullara 25 Milyon 678 bin 159 TL'lik satış yaptı

Odatv yazarı Sami Menteş, Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un kardeşi Oktay Selçuk'un da yönetiminde bulunduğu şirketin, son iki yılda başta özel okullar olmak üzere birçok kuruma 25 Milyon 678 bin 159 TL'lik satış yaptığını iddia etti. Menteş, okullara yapılan satışları gösteren belgeleri de paylaştı.

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Menteş, 2016 yılında kurulan İnova Akademi Bilişim Eğitim Hizmetleri Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi'nin yönetim kurulunda, Bakan Selçuk’un kardeşi Oktay Selçuk'un yanı sıra Bakan’a yakınlığıyla bilinen Selçuk Özdemir’in yer aldığını yazdı. Ziya Selçuk, bakan olduğunda sahibi olduğu Özel Maya Okulları’nı kardeşine bırakmıştı.

Şirketin 2019 ve 2020 yılına ait beyannamelere göre şirketin devlete bağlı kurumlar ve özel okullara yaptığı satışların toplamı 25 Milyon 678 bin 159 Türk Lirası olarak gözüküyor.

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Menteş'in yayınladığı belgeler: