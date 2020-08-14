Odatv İmtiyaz sahibi Yalçın: Adalet Bakanlığı, Odatv'nin kapatılmasından rahatsız

Odatv İmtiyaz Sahibi ve Sözcü gazetesi yazarı Soner Yalçın, Adalet Bakanlığı'nın Odatv'ye erişim engeli getirilmesinden rahatsız olduğunu öne sürdü.

Yalçın, "TBMM yasa çıkardı.Cumhurbaşkanı imzaladı. Karar Resmî Gazete'de yayınlandı. Evet, 'İçeriği çıkarılması durumunda tüm siteye girişin engellenmesi kararı verilmeyecek.' Yeni yasaya göre, Odatv'nin kapatılması önündeki engel kalktı; Odatv'de yer alan MİT şehidi haberi altı ay önce siteden çıkarıldı. Odatv hâlâ neden açılmıyor? Ne zulüm, ne merhamet yalnızca adalet istiyoruz… Ama… 'Birileri'Odatv'nin açılmasını istemiyor, ısrarla geciktiriyor." değerlendirmesinde bulundu.

Yalçın, "Niye? Kim bu yasa tanımazlar? Kendilerini nasıl kanun üstünde görüyorlar? Güçlerini 'kimden'- 'kimlerden' alıyorlar? Bu hukuk dışılığın-keyfi kararın hesabını hiçbir zaman vermeyeceklerini mi düşünüyorlar? Sadece TBMM'nin çıkardığı yasa yok! Aynı şekilde Anayasa Mahkemesi kararları var: 'Sitenin kapatılması hak ihlalidir…' 'Sitenin kapatılması ifade özgürlüğüne engeldir…' Yüce Mahkeme daha ne desin? Keza: Sendika.org, BirGün, Wikipedia gibi sitelerin açılmasıyla ilgili içtihatları var. Fakat o “görünmeyen güç” bu kararları umursamıyor, hiçe sayıyor." yorumunu yaptı.

Yalçın yazısında şunları kaydetti:

Anayasa'yı kâle almıyor: “Anayasa Mahkemesi kararları kesindir…” (Madde 153/1) “Anayasa Mahkemesi kararları yasama, yürütme ve yargı organını, idare makamlarını, gerçek ve tüzel kişilikleri bağlar…” (Madde 153/6)“Derin devlet” demeyeyim de ne diyeyim? Her şey açık… Günde bir milyon tekil girişin olduğu, sadece Türkiye'nin- Avrupa'nın değil dünyanın önde gelen haber sitelerinden Odatv inatla kapalı tutuluyor.

Gücünü oturduğu koltuktan alarak yasa dışı sansür kararını sürdüren bu kişiler kim?

Şunu biliyoruz: Anayasa Mahkemesi, Odatv'nin kapatılmasından rahatsız. Şuradan biliyoruz: Odatv'nin 3 Nisan 2020 tarihli bireysel başvurusunu öncelikli olarak incelemeye karar verdi. İçtüzüğü'nün 71. maddesi gereği Adalet Bakanlığı'ndan görüş talep etti.

Şunu biliyoruz: Adalet Bakanlığı, Odatv'nin kapatılmasından rahatsız. Şuradan biliyoruz: Anayasa Mahkemesi'nin istediği görüşü hiç bekletmeden hemen gönderdi. Benzer durumda yanıtı epey gecikmeli gönderilmişti. Ki: Anayasa Mahkemesi ve Adalet Bakanlığı'nın bu ivedi çalışması TBMM tarafından çıkarılan yasadan önceydi. Şimdi “top” yargıda… Ancak yargı bekliyor! Neyi, niye? Yasa son derece açık değil mi?Hâkimlere-savcılara-avukatlara soruyoruz; hepsi şaşkınlık içinde…

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