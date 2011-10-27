-Oda TV savcısı hakkında suç duyurusu TBMM (A.A) - 27.10.2011 - CHP İzmir Milletvekili Oğuz Oyan, Oda TV iddianamesini hazırlayan İstanbul Cumhuriyet Savcısı Cihan Kansız hakkında HSKY Başkanlığına suç duyurusunda bulundu. Oyan, Mecliste düzenlediği basın toplantısında, Oda TV'de yayınlanan ve ekonomi analizini içeren iki yazısının dava eki klasörlere konulduğunu söyledi. Oğuz Oyan, Mecliste milletvekillerinin yaptığı faaliyetlerin de klasörlerde yer aldığını belirtti. CHP'li Oyan, ''Bu bağlamda Meclis Başkanı'nın mutlaka harekete geçmesi gerekiyor. Bugün Meclis Başkanlığına yazılı soru önergesi vereceğim. Başkan, Meclisin onurunu korumak zorundadır. Meclis öyle bir takım savcıların elinde oyuncak olacak bir organ değildir. Sözde delillerin bu davanın klasörlerinden ayıklanarak imha edilmesini sağlaması gerekir'' dedi. -''Savcı değil, Hükümetin ajanı''- CHP Konya Milletvekili Atilla Kart da bir bölüm Cumhuriyet savcılarının ''siyasi iktidarın doğrudan ya da dolaylı talimat, tavsiye ve telkinleri doğrultusunda görev yapar hale geldikleri'' iddiasında bulundu. Kart, ''Onlar artık Cumhuriyetin savcısı değil, Hükümetin ajanıdırlar'' diye konuştu. Gazeteci Müyesser Yıldız ile ilgili bütün delillerin dijital yoldan tahrif edilmek yoluyla yapıldığına dair bilirkişi raporlarının ortaya çıktığını belirten Kart, ''Bunların orjinaline ulaşılamıyor. Savcılık makamları bunu bile engelliyor. Bazı savcılık makamları delil üretim, delilleri karartma merkezi haline geliyor'' açıklamasında bulundu.