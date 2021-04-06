Oda TV'de iki ay önce göreve getirilen Elif Yılmaz ayrıldı

Barış Terkoğlu ile Barış Pehlivan’ın ayrılığının ardından "3. dönem başladı" diye lanse edilerek Oda TV’de haber koordinatörlüğüne getirilen Elif Yılmaz, görevinden ayrıldı.

Posta'dan emekli olarak ayrıldıktan sonra OdaTV ile anlaşan Elif Yılmaz’ın Haber Koordinatörlüğü görevi kısa sürdü.

Medyatava'nın haberine göre; Barış Terkoğlu ile Barış Pehlivan, Şubat 2021’de OdaTV’den ayrılık kararı almış, yerlerine ise Genel Yayın Yönetmenliğine Serdar Cebe, Haber Koordinatörlüğüne ise Elif Yılmaz getirilmişti.

Uzun yıllar Posta’da Yayın Koordinatörlüğü yapan Elif Yılmaz’ın, OdaTV’den daha 2 ay olmadan ayrılması, "3. dönem erken bitti" şeklinde yorumlandı.