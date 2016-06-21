T24 LogoT24 Logo
Kültür-Sanat

'Ocean's' serisi kadınlarla geri dönüyor!

'Ocean's Thirteen'den sonra, beyazperdeye geri dönmeye hazırlanan yeni 'Ocean's serisinin çete üyelerinin hepsi kadın olacak

21 Haziran 2016 22:29

2007'deki 'Ocean's Thirteen'den sonra, Ocean's serisi beyazperdeye geri dönüyor.

Geçmişte gişede oldukça büyük ilgi gören Ocean's serisinin, yeni soyguncular çetesinde 11 yerine 8 kişinin yer alacak ve tamamı kadın olacak. Yeni serinin yapımcıları ise ilk serinin yaratıcıları olan Steven Soderbergh ve George Clooney olacak. Merakla beklenen filmin yönetmen koltuğunda ise 'Açlık Oyunları' serisinin ilk çekimini üstlenen Gary Ross oturacak.

 

Oyuncu kadrosu heyecan yarattı

 

Hürriyet'in haberine göre; filmin merakla beklenen oyuncu kadrosunda ise kesinleşen isimler heyecan yarattı. İlk seride George Clooney'in canlandırdığı Danny Ocean karakterinin kız kardeşi rolünde Sandra Bullock'u seyredeceğiz.

Bullock'un çetesinde olacak diğer isimler arasında Cate Blanchett, Elizabeth Banks, Helena Bonham Carter ve Mindy Caling yer alıyor.

Filmin 2017'de gösterime girmesi planlanıyor.

 

 

ETİKETLER

Yeni Oceans SerisiOceans ThirteenGeorge ClooneySandra BullockCate BlanchettElizabeth Banks

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya lideri Putin’le görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan Libya’da frene bastı...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Dilipak, MHP'nin voleybolcuları hedef alan Birol Şahin tutumunu eleştirdi: MHP,...

OPTİMAR: İmamoğlu ve Yavaş toplumun muhalefet ihtiyacını karşılamaya başladı, yeni...

Yeni bedelli askerlik ücreti belli oldu...

Merkez Bankası'ndan faiz indirimi ...

Erdoğan tam 2 saat 7 dakika konuştu: Alkış gelmiyor......

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24