'Ocean's' serisi kadınlarla geri dönüyor!

2007'deki 'Ocean's Thirteen'den sonra, Ocean's serisi beyazperdeye geri dönüyor.

Geçmişte gişede oldukça büyük ilgi gören Ocean's serisinin, yeni soyguncular çetesinde 11 yerine 8 kişinin yer alacak ve tamamı kadın olacak. Yeni serinin yapımcıları ise ilk serinin yaratıcıları olan Steven Soderbergh ve George Clooney olacak. Merakla beklenen filmin yönetmen koltuğunda ise 'Açlık Oyunları' serisinin ilk çekimini üstlenen Gary Ross oturacak.

Oyuncu kadrosu heyecan yarattı

Hürriyet'in haberine göre; filmin merakla beklenen oyuncu kadrosunda ise kesinleşen isimler heyecan yarattı. İlk seride George Clooney'in canlandırdığı Danny Ocean karakterinin kız kardeşi rolünde Sandra Bullock'u seyredeceğiz.



Bullock'un çetesinde olacak diğer isimler arasında Cate Blanchett, Elizabeth Banks, Helena Bonham Carter ve Mindy Caling yer alıyor.

Filmin 2017'de gösterime girmesi planlanıyor.