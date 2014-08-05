'Öcalan'la sağlıklı diyaloglar var ve her şey konuşuluyor'

Başbakan Yardımcısı Beşir Atalay, Abdullah Öcalan'ın avukatı vasıtasıyla "Sabır taşı çatladı, dilerim bir hafta içinde müzakere başlar" sözlerine ilişkin, "Kendisiyle doğrudan görüşüyoruz, bir avukatın dolaylı açıklamalarını esas almayız" diye konuştu.

Al Jazeera'den Ece Göksedef'in sorularını yanıtlayan, Başbakan Yardımcısı Beşir Atalay, Abdullah Gül'ün partiye dönmesini arzu ettiğini söyleyen Atalay, erken seçim ihtimali için de 'yok' dedi.

Abdullah Öcalan'ın avukatı aracılığıyla yaptığı bir açıklama var. "Sabır taşı çatladı, dilerim müzakere bir hafta içinde başlar" diye. Bir hafta içerisinde olmazsa ne olacak?

Biz bu çalışmalarda o açıklamaları esas almayız. Dolaylı açıklamalar filan yapıyor kendisi, onlar bizim bu çalışmalarımızı etkilemiyor. Yürüttüğümüz çok ciddi bir iş. Bizim direkt diyaloglarımız var. Bizzat kendi kurumlarımız ve çalışanlarımız gerek İmralı, gerek başka heyetlerle görüşüyor; siyasi kesimle de biz görüşüyoruz. Dolayısıyla o tür konuşulacak şeyler direkt konuşuluyor. Bir avukatın çıkıp dolaylı açıklamalar yapmasına ihtiyaç yok. Sağlıklı diyaloglar var ve her şey konuşuluyor.

Eylem planı yaz sonunda

Biliyorsunuz yakın zamanda bir yasa çıkardık, bu çok ileri bir adımdır. Ana muhalefet partisinin de desteği oldu. O yasa hem çerçeveyi çiziyor, hem de herkese görevler veriyor. Çözüm süreci ciddi bir politika olarak yürüyecek. Bir yol haritası çalışması içindeyiz. Bu bitince karşı tarafla da bunlar paylaşılacak. Daha somut daha takvimli bir çalışma dönemine girmiş oluyoruz. Yaz sonu çıkar bu eylem planı diye düşünüyoruz. Sonra tarafların sorumlulukları olacak. Her ülkede olduğu gibi geriden geliyor gibi gözükebilir ama işin kendi hassasiyetleri sebebiyle olgunlaşarak gitmesi daha sağlıklı oluyor.

Şu anda iyi bir safhadayız. Yasanın çıkması büyük bir memnuniyet uyandırdı. Türkiye’de toplumun her kesimi artık bu konuları daha rahat konuşuyor. Toplum yaptığımız işleri artık daha iyi anlıyor. Önümüzde büyük bir zorluk yok gibi gözüküyor.

Sizin son döneminiz üç dönem kuralına göre. Bu işi bitirip mi ayrılacaksınız?

Devlette süreklilik vardır. Seçime daha var, o zamana kadar zaten büyük mesafeler alırız diye düşünüyorum.

Abdullah Öcalan serbest bırakılacak mı?

Erdoğan’ın cumhurbaşkanı olması halinde süreç bir ivme kazanır mı?

Başbakanımızın kararlılığı sürüyor. 'Cumhurbaşkanı olduğumda en önemli projeler' diye saydığı projeler arasında en başta gelen bu. Abdullah Gül’den de bu konuda daima destek gördük. Tayyip Bey’in oraya gitmesiyle bu konu daha da kararlı şekilde yürütülür diye düşünüyorum. Karşı tarafta aksama olmazsa bizde olmaz. Devlet kararlı, samimi, yürütmek istiyor.

Öcalan’ın serbest bırakılacağı ile ilgili tartışmalar var.

Bunlar şu anda hiç gündeme gelecek şeyler değil. Çalışmamızın şu anda odağında değil.

Suriye sınırında PYD ile Türk askeri arasında çatışmalar yaşanıyor. Bu durum çözüm sürecini etkiler mi?

Çözüm sürecini şu anda çok etkiliyor görmüyoruz biz. Ama tabii şunu da göz ardı etmememiz lazım; bu örgüt, PKK, orasıyla çok irtibatlı. Orayı da çok yakından izliyoruz, takip ediyoruz. Çözüm sürecine bahaneler arayanlar kolay bahaneler bulur, biz de istersek buluruz. Burada bozmak için bahane aramak değil, yürütmek için kuvvetli bahaneler var.

'Erken seçime iyi bakmıyoruz'

Erken seçim ihtimali var mı?

Hayır. Biz erken seçime iyi bakmıyoruz. Zaten süre kısa dört yıl, onu üç yıla indirmenin anlamı yok. Genel olarak şu andaki tavrımız o. Ama partide de değişimler olacak. Yeni hükümet kurulacak, genel başkan değişecek. Bütün bu ihtimalleri de göz önünde bulundurmak lazım.

Abdullah Gül’ün partide kalmasını istediğinizi birçok kez dile getirdiniz. Aynı görüşü koruyor musunuz?

Abdullah Bey bu partinin kurucularından, ilk başbakanı, büyük emeği geçti. Genç bir insan. Tekrar partide olması bu partiyi güçlendirir. Benim yine kanaatim odur.