Öcalan: Sabır taşı çatlamıştır, dilerim ki müzakere süreci başlar

Abdullah Öcalan'ın, aynı zamanda vasisi olan avukatı Mazlum Dinç, İmralı Adası'ndan dönüş yaptığı açıklamada, Öcalan'ın müzakere sürecinin bir hafta içinde başlaması gerektiğini söylediğini açıkladı



Anadolu Ajansı'nın haberine göre, Abdullah Öcalan'ın avukatı Mazlum Dinç ve diğer hükümlülerden Cumali Karsu'nun kardeşi Pervin Oduncu, Şeyhmus Poyraz'ın oğlu Mazlum Poyraz ile kardeşi Mehmet Poyraz, sabah saatlerinde gittikleri adadan döndü.

'Müzakere sürecinden geçilmemesinden rahatsız'

Gemlik Jandarma Komutanlığında yapılan işlemlerinin ardından özel araca binen avukat Dinç, Öcalan'ın yaptığı görüşmede kendisine, "Artık sabır taşı çatlamıştır. Dilerim ki bir hafta içerisinde müzakere süreci başlar" dediğini belirtti. "Öcalan'ın ayrıca diyalog sürecinden müzakere sürecine geçilmemesinden rahatsız olduğunu" ifade eden Dinç, şunları söyledi:

"Görüşmemizde Öcalan, 'hala hükümet, devlet HES'ler, barajlar, kalekollar inşa etmektedir' dedi. Burada sürecin bu şekilde ilerleyemeyeceğini hatta bu HES'lerin ve barajların güvenlik gerekçesiyle yapılan HES'lerin ve barajların, bunların en büyüğü olan Ilısu ve Silvan barajını Hiroşima ve Nagazaki'deki olaya benzetti. Çünkü bunların hiçbir ekonomik değeri yok. Buna son verilmesi gerektiğini söyledi.

'HDP ciddi bir proje'

Cumhurbaşkanlığı seçimleriyle ilgili ise şu değerlendirmeyi yaptı: 'Cumhurbaşkanlığı seçimine yönelik HDP'nin ciddi bir proje olduğunu, Türkiye'nin demokratik siyaseti açısından ciddi ve tek alternatif olduğunu, Selahattin Demirtaş'ın alacağı başarının çözüm ve müzakere sürecinin başlaması açısından da çok büyük bir önemi olduğunu' ifade etti. Herkesi bu çözüm sürecine aktif şekilde katılmasını ve Selahattin Demirtaş'ın başarısı için çalışmaya davet etti."

Dinç, bir gazetecinin, "Bir haftalık süreç dediniz, Selahattin Demirtaş'ın seçilememesi durumunda bu ne anlama geliyor?" şeklindeki sorusuna şu yanıtı verdi:

"Aslında direkt Sayın Öcalan bunu eleştiriyor. Çözüm sürecinin AKP tarafından seçim malzemesi olarak kullanılması seçim endeksli yaklaşılmasını ciddi şekilde eleştirdi. Kabul edilemez bir durum olduğunu ortaya koyuyor. Çok da seçime endekslememek gerekir. Kendi içerisinde çok da uzun süre sürecin, bir an önce müzakerenin başlaması gerektiğini ifade ediyor."

"Bir hafta içerisinde başlamazsa ondan sonrası için konuştunuz mu?" sorusunu ise Dinç, "Öcalan aslında barışın yürütücüsü. Türkiye'de yıllardır devam eden akan kanın durması ve köklü olan Kürt sorununun demokratik çözümü için barışçıl yollarla çözümü için aslında çaba içerisinde. Bu kanallar açılmadıktan sonra aslında Öcalan'ın ifade edebileceği çok da fazla bir şey yok" şeklinde yanıtladı.

'Sağlık sorunları devam ediyor'

Öcalan'ın cezaevi şartlarına da değinen Dinç, şöyle devam etti: "Sağlığından, güvenliğinden hatta özgürlüğünden ve biz sorumluyuz. Öcalan'ın aslında sağlık sorunları devam ediyor. Bu koşulların başlı başına var olan süreçte üstlendiği rolünü tam olarak yerine getirmede çok zorlandığını gördük. Bir an önce Öcalan'ın koşullarının da düzeltilmesi gerekiyor. Çok ciddi sağlık sorunlarını gözlemliyoruz.



Bu noktada, böylesi süreçte temel aktör olduğu için bir an önce koşullarının da düzeltilmeye gidilmesi gerekiyor. Kaldı ki Öcalan, tutuklu, hükümlü de değil aslında. Biz yıllardır bunu dile getiriyoruz. Hukukta şu vardır, bir kişinin tutuklu hükümlü, meşru bir şekilde tutulmasının temel kıstası, tarafsız ve bağımsız bir mahkeme tarafından verilen bir kararla tutulması gerekiyor.



Öcalan'ın tarafsız ve bağımsız bir mahkeme tarafından yargılanmadığını, böylesi bir kararla tutulmadığını herkes biliyor. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi de bunu tescilledi. Aslında şu an esir alınmış durumda. Bu anlamda Öcalan'ın özgürlüğü için mücadelemizi yoğun şekilde sürdüreceğiz."