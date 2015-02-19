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Öcalan'ın 'silahsızlanma' için şart koştuğu 10 maddede neler var?

Öcalan'ın hükümete sunduğu 10 maddelik yol haritasının detayları...

19 Şubat 2015 09:38

HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş, önceki gün partisinin grup toplantısında, İmralı’da görüşülen 10 madde yokmuş gibi davranıldığını belirterek, hükümeti eleştirmişti. Demirtaş’ın açıklamaları üzerine, gözler, bu 10 maddeye çevrildi. Abdullah Öcalan’ın sunduğu iddia edilen 10 maddelik yol haritasının ilk başlığını, ‘müzakerelere geçiş’ oluşturuyor. Müzakere heyetinin kurulması, İmralı’da sekretarya oluşturulması ve müzakere sırasında denetleme görevi yapacak izleme heyetinin belirlenmesi gibi adımlar da ilk maddede yer alıyor. Örgütün, müzakere aşamasında, Türkiye sınırları dışına çekilmesi ve eylemsizlik durumunun devamlılığı öngörülüyor. 

Habertürk'te yer alan habere göre yöntem, müzakere aşaması sonrasında yapılacaklar ve talep edilen düzenlemeler şöyle sıralanıyor:

DEMOKRATİK SİYASET: Siyasi Partiler Yasası’nın yürürlükten kaldırılması. Hazine yardımının eşit bir şekilde tüm partilere dağıtılması. Yüzde 10 seçim barajının tamamen kaldırılması gibi 3 talep.

TERÖR YASALARI: Terörle Mücadele Yasası’nın kaldırılması. Ceza Muhakemeleri Yasası’nda değişiklikler ve yasal mevzuatla ilgili değişikliklerin gündeme alınması.

ANAYASA: Kürt statüsünün Anayasa’ya girmesi. Anadilde eğitim hakkı, kültürel hakların Anayasa’da yer alması. Fikir ve düşünce özgürlüğüyle ilgili Anayasa değişikliği.

TOPLUMSAL TALEPLER: Kadın, gençlik ve çevre sorunlarıyla ilgili başlıkların ele alınması. Bu konularda düzenleme yapılması. Kadın meclislerinin kurulması.

TAHLİYELER: Cezaevlerinde terör suçları kapsamındaki hükümlülerin, süreçte kaydedilecek ilerlemeyle birlikte tahliye edilmesi, topluma kazandırılması için gerekli tedbirlerin alınması.

GÜÇLÜ YEREL YÖNETİM: Avrupa Yerel Yönetimler Özerklik Şartı’nın kabul edilmesi. Türkiye genelinde bölge meclislerinin kurulması, yerel yönetimlerin yetkilerinin artırılması.

SİLAHSIZLANMA: Müzakere kapsamında ele alınacak tüm başlıkların ardından, örgütün Türkiye’deki silahlı faaliyetlerine son vermesi ve silahsızlanma aşaması.

DAĞDAN ÇEKİLME: Silahsızlanmayla birlikte dağdan inenlerle ilgili, ekonomik ve sosyal tedbirlerin alınması.

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