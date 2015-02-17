"Öcalan, 'hükümetle 10 maddede uzlaşma sağlayalım, silahsızlanma adımı atılır' diyor"

HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş, çözüm sürecinde silah bırakma tartışması yürütüldüğünü belirterek, "Ancak hükümetin 10 maddelik ev ödevi var. Hükümet bu 10 madde yokmuş gibi davranıyor" dedi. Abdullah Öcalan'ın çağrısının bu 10 maddeye dair olduğunu anlatan Demirtaş, "Çok istiyorlarsa kendileri paylaşsın. Öcalan, 'bu 10 maddede uzlaşma sağlayalım, hemen gereğini yapalım' diyor. Sürpriz maddeler değil" diye konuştu.

Demirtaş, HDP TBMM Grup Toplantısı'ndan sonra gazetecilerin sorularını yanıtladı.

"PKK'nın silah bırakması konusunda İmralı'dan mesaj beklendiğinin" sorulması üzerine Demirtaş, "Çözüm süreciyle ilgili silah bırakma tartışması yürütülüyor ancak hükümetin 10 maddelik ev ödevi var. Bu da İmralı'da konuşuldu. Bunu neden söylemiyor Başbakan? 'Bu 10 maddede mutabakat sağlanırsa en kısa zamanda silahsızlanmayla ilgili adım atılacak diye görüşme var. Hükümet bu 10 madde yokmuş gibi davranıyor. Hükümet adına yazıp çizenler de 10 maddeyle ilgili bir şey söylemiyor" diye konuştu.

Çözüm sürecinin sağlıklı ilerlemesini ve sağlıklı şekilde çözüme ulaşılmasını desteklediklerini dile getiren Demirtaş, "Silahsızlanma da dahil, nihai olarak ulaşılması gereken bütün hedeflere ulaşılsın istiyoruz" dedi.

Demirtaş, hükümetin hem İç Güvenlik Paketi'ni yasalaştırma hem çözüm sürecini ilerletme tutumunun yanlış olduğunu söyledi.

Selahattin Demirtaş, "Paket gelirse süreç ilerlemez mi?" sorusuna, "Paket sadece çözüm sürecini değil, bütün toplumsal barış dinamiklerini tahrip eden pakettir. Çözüm sürecini de olumsuz etkiliyor, toplumdaki bütün barış arayışlarını da dinamitliyor. Muhalefetin ezildiği yerde kimse barıştan söz edemez" cevabını verdi.

İmralı'nın 10 maddelik önerilerinin neler olduğunun sorulması üzerine Demirtaş, HDP'nin İmralı heyetinin önümüzdeki günlerde kapsamlı açıklama yapması halinde bu maddeleri de paylaşabileceğini belirtti. Demirtaş, 10 maddenin bilinen, özgürlüklere, demokrasiye, barışa dair atılması gereken adımlar olduğunu ifade etti.