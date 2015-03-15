Öcalan'ın sekreteryası belli oldu

İmralı Adası'nda çarptırıldığı ağırlaştırılmış ömür boyu hapis cezasını çeken Abdullah Öcalan'ın yanına 4.5 yıl önce verilen 4'ü PKK 'lı 1'i TİKKO'cu 5 mahkum başka cezaevlerine sevk edilirken, onların yerine çözüm sürecinde Öcalan'a 'sekreterya' görevini yapacak PKK'lı mahkumlar peyder pey gönderiliyor.



İmralı Adası'nda Abdullah Öcalan'ın yanına Kasım 2009'da gönderilen PKK'lı Şeyhmus Poyraz, Bayram Kaymaz, Cumali Karsu ve Hasbi Özdemir, TİKKO'cu Hakkı Alpan, 4.5 yıl sonra İmralı Yüksek Güvenlikli Cezaevi'nden hafta sonu başka cezaevlerine nakledildi. Abdullah Öcalan'ın çözüm sürecindeki görüşmelerinde 'sekreterya' görevi yapmaları için belirlenen PKK'lı mahkumlar Mehmet Sait Yıldırım, Ömer Hayri Konar, Çetin Arkaş, Nasrullah Kuran ve Veysi Aktaş'ın İmralı Yüksek Güvenlikli Cezaevi'ne nakilleri yapılıyor. Bunlardan Çetin Arkaş ve Nasrullah Kuran'ın Nazilli'den, Mehmet Sait Yıldırım'ın Diyarbakır'dan, Ömer Hayri Konar'ın Sincan'dan ve Veysi Aktaş'ın da Kırıkkale'den İmralı'ya sevkleri yapılıyor.





Beşi de müebbet hapse mahkum





İmralı Yüksek Güvenlikli Cezaevi'ne nakilleri kararlaştırılan ve orada Abdullah Öcalan'ın 'sekreteryası' olarak görev yapacakları belirtilen PKK'li 5 kişi, örgüt suçundan müebbet hapsi mahkum ve uzun süredir cezaevinde bulunuyor. Bu kişilerle ilgili bilgiler şöyle:

* Ömer Hayri Konar: Elazığ nüfusuna kayıtlı. 'Devletin egemenliği altındaki toprakların bir kısmını devlet idaresinden ayırmak' suçundan ağırlaştırılmış ömür boyu hapse mahkum edildi. 13 yıldır cezaevinde. PKK'nın 2000- 2002 yıllarındaSuriye ve Lübnan başta olmak üzere Ortadoğu ülkelerinde etkin olabilmek için girdiği yeni yapılanmada görev almış. Abdullah Öcalan'a yakın isimler arasında yer alan Konar, Suriye'de yakalanarak Türkiye 'ye teslim edilmişti.



* Mehmet Sait Yıldırım: Bingöl Karlıova nüfusuna kayıtlı. 'Devletin egemenliği altındaki toprakların bir kısmını devlet idaresinden ayırmak' suçundan ömür boyu hapse mahkum edildi. 18 yıldır cezaevinde. Çok eski PKK'lı olarak biliniyor. Almanya'dan örgüte katılmış, 1993'ten beri cezaevinde. Bekaa Vadisi'nde kalmış, 1987'de PKK'nın Düseldorf davasından yargılanmış.



* Çetin Arkaş: Diyarbakır Çınar doğumlu. 23 yıldır cezaevinde. 'Devletin egemenliği altındaki toprakların bir kısmını devlet idaresinden ayırmak' suçundan ömür boyu hapse mahkum edildi. PKK'nın cezaevleri sorumluları olarak biliniyorlar. Bolu cezaevinde bulunurken, hakkında savcılık tarafından, 'örgütsel ilişkileri yönlendirdikleri' gerekçesiyle soruşturma açılmış, 9 ay süren takipten sonra soruşturma takipsizlik ile sonuçlanmış.

* Nasrullah Kuran: Siirt nüfusuna kayıtlı. 23 yıldır cezaevinde. 'Devletin egemenliği altındaki toprakların bir kısmını devlet idaresinden ayırmak' suçundan ömür boyu hapse mahkum edildi. PKK'nın cezaevleri sorumluları olarak biliniyorlar. Bolu cezaevinde bulunurken, hakkında savcılık tarafından, 'örgütsel ilişkileri yönlendirdikleri' gerekçesiyle soruşturma açılmış, 9 ay süren takipten sonra soruşturma takipsizlik ile sonuçlanmış.



* Veysi Aktaş: Diyarbakır nüfusuna kayıtlı. 21 yıldır cezaevinde. 'Devletin egemenliği altındaki toprakların bir kısmını devlet idaresinden ayırmak' suçundan ömür boyu hapse mahkum edildi.